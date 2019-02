¿Por qué uno trabaja de lo que trabaja? Porque ama lo que hace, en el mejor de los casos, porque gana bien en lo que hace, cómo no, o porque no tiene más remedio y no puede elegir. Dice mi amiga, psicóloga retiro efectivo, que placer, plata, prestigio, son las tres "pe" que ayudan a entender lo que uno hace. Nuestra Argentina, golpeada desde hace años y años por la pobreza, la exclusión y la desocupación se encargó de agregar la "pe" de poder: trabajo de lo que puedo.