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La estadística que preocupa a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026: demostraría que James Rodríguez no corre

La Tricolor fue superada por Brasil, España, Francia, Argentina e Inglaterra en un registro que evalúa el rendimiento físico de los jugadores en la cancha

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James Rodríguez fue el tercer jugador, de los titulares, que menos corrió en la Selección Colombia ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/Reuters
James Rodríguez fue el tercer jugador, de los titulares, que menos corrió en la Selección Colombia ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/Reuters

La Selección Colombia registró los niveles más bajos de presiones, distancia recorrida y disputa de segundas pelotas, de todos los equipos en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Los datos fueron revelados por la FIFA en el informe oficial que realiza la entidad después de cada duelo, en el caso de la Tricolor fue ante Uzbekistán, partido que terminó ganado 3-1 con anotaciones de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

Colombia registró 160 presiones en ese primer partido del Mundial 2026. La más baja entre Brasil, que tuvo 315; España, que alcanzó las 200; Francia, que tuvo 288; e Inglaterra, que tuvo 162. En el fútbol, la presión es la acción táctica y física de acosar al rival que tiene el balón para dificultar sus pases, obligarlo a cometer un error o recuperar la posesión.

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Jaminton Campaz, de Colombia, festeja tras marcar ante Uzbekistán en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México - crédito Silvia Izquierdo/AP Foto
Jaminton Campaz, de Colombia, festeja tras marcar ante Uzbekistán en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México - crédito Silvia Izquierdo/AP Foto

Para medir cuántas presiones hace un equipo, los sistemas de seguimiento óptico combinan varias tecnologías durante la Copa del Mundo:

¿Cómo se mide la cantidad de presiones que hace un equipo?

  1. Rastreo óptico (Hawk-Eye): mediante múltiples cámaras instaladas en el estadio, la IA crea un modelo digital y en tiempo real de todos los jugadores en el campo. Identifica al instante quién tiene el balón y qué defensores se encuentran a una distancia de presión efectiva.
  2. Clasificación de la presión: el software clasifica cada acción:
    1. Presión directa: Un jugador se acerca rápidamente al rival que tiene la posesión (aplicando una fuerza física visible).
    2. Presión de contención/indirecta: el equipo no va directamente al choque, pero el defensor achica espacios para tapar líneas de pase.
  3. Efectividad: la IA analiza si la presión terminó en pérdida de balón, pase comprometido o si fue superada por el equipo rival.
  4. Métricas clave: la IA procesa estos datos y genera métricas automáticas como:
    1. Presiones totales sobre el balón (On-Ball Pressures).
    2. PPDA: cantidad de pases que permite un equipo antes de ejercer una acción defensiva.
    3. Porcentaje de éxito en la presión.
La Selección España fue el equipo que más corrió en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters
La Selección España fue el equipo que más corrió en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

Colombia fue el segundo equipo que menos corrió: solo lo superó Argentina

La distancia que recorrió Colombia en el partido ante Uzbekistán fue de 108.7 kilómetros, en la sumatoria de todos sus jugadores: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, en primera instancia, y Jaminton Campaz, Richard Ríos y Juan Camilo Hernández, que fueron todos los jugadores que tuvieron acción en ese compromiso. El ranking de ese ítem es el siguiente, todos medidos en kilómetros:

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Francia - 120.2

Inglaterra - 117

España - 115.5

Brasil - 113.7

Colombia - 108.7

Argentina - 108.4

Jhon Lucumí, el jugador con más minutos en la era de Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Jhon Lucumí, el jugador con más minutos en la era de Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La razón por la que este registro confirmaría como cierta una de las críticas que ha recibido James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, es que fue, de los titulares, el tercer jugador que menos corrió dentro de los futbolistas de campo, es decir, exceptuando al arquero.

  1. Jhon Lucumí — 295,4 m
  2. Davinson Sánchez — 265,7 m
  3. Gustavo Puerta — 242 m
  4. Jhon Arias — 214,9 m
  5. Luis Díaz — 192,1 m
  6. Jefferson Lerma — 179,8 m
  7. James Rodríguez — 165,1 m
  8. Daniel Muñoz — 101 m
  9. Richard Ríos — 91 m
  10. Johan Mojica — 87,5 m
  11. Camilo Vargas — 69,6 m
  12. Jaminton Campaz — 36,6 m
  13. Cucho Hernández — 33,2 m
  14. Luis Suárez — 13 m

El otro registro que dio a conocer la FIFA y en el cual la Selección Colombia también demostró uno de los niveles más bajos, fue en la disputa de las segundas pelotas. Este es el ranking en ese ítem:

España - 83

Francia - 67

Inglaterra - 63

Colombia - 60

Brasil - 56

Argentina - 50

Las segundas pelotas (o segundas jugadas) son los balones que quedan sueltos tras una acción disputada, como un rechace, un despeje o un balón dividido. La disputa de estos rebotes es clave para recuperar la posesión cerca del área rival o evitar situaciones de peligro.

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