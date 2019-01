El "tomismo analítico" de Finnis es ciertamente analítico, ya que se caracteriza por su precisión y sofisticación filosóficas, a la vez que por su claridad conceptual. Pero tal como lo indica la expresión, no por ello deja de ser tomista. No es entonces sorprendente que para Finnis la homosexualidad sea inmoral, del mismo modo que lo es, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio, para no decir nada sobre el aborto. Tampoco debe sorprender que para quienes no son tomistas la posición de Finnis sobre la sexualidad sea repugnante. La cuestión es si las opiniones que consideramos repugnantes no están protegidas por la libertad académica que se supone impera en una universidad plural como lo es Oxford, sobre todo en el caso de un intelectual de la talla de Finnis.