Colombia

El Banco de la República le transferirá menos dinero al Gobierno Petro para financiar el gasto: esta es la preocupante razón

La volatilidad internacional y los ajustes recientes afectan la rentabilidad del banco central colombiano y obligan a reajustar su estrategia para el año

Guardar
Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
El Banco de la República transfiere utilidades al Gobierno nacional cada año. Estas transferencias se realizan generalmente en marzo de cada año, basadas en las ganancias netas generadas por sus operaciones del año anterior, tras descontar reservas patrimoniales - crédito Colprensa

Las utilidades del Banco de la República son las ganancias netas generadas por sus operaciones, sobre todo, por la gestión de las reservas internacionales (dólares y oro). Estas ganancias se transfieren al Gobierno nacional para financiar el gasto público y fortalecer la economía. De acuerdo con el Emisor, estas cayeron al cierre de marzo de 2026. El banco atribuyó este resultado al “impacto de la volatilidad internacional y los ajustes en la política monetaria sobre el desempeño financiero del Emisor”.

Al cierre del tercer mes, estas alcanzaron $2,5 billones, lo que representa una disminución de 43% respecto a las registradas en igual periodo de 2025. El balance general revela además contracciones en activos y patrimonio, junto a un aumento en pasivos internos. Por su parte, las reservas internacionales se ubicaron en $260 billones, una baja de 8,7% en comparación interanual.

PUBLICIDAD

En marzo de 2026, el resultado del Emisor quedó muy por debajo de los $4,43 billones reportados hace 12 meses y marcó una tendencia descendente iniciada con anterioridad. En febrero, ya se había registrado una caída, con utilidades de $2,6 billones, equivalentes a 8,49% menos que en febrero de 2025.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
En 2026, el Banco de la República transfirió $13,9 billones en utilidades correspondientes al ejercicio 2025- crédito Banco de la República

Utilidades históricas en diciembre

Durante diciembre de 2025, el Banco de la República informó utilidades históricas de $13,89 billones, monto equivalente al 0,75% del Producto Interno Bruto que, según la entidad, representó su máximo en 23 años.

PUBLICIDAD

El rendimiento extraordinario fue impulsado por variaciones interanuales de doble dígito desde 2023. Sin embargo, en 2024 comenzaron descensos interanuales en algunos meses, como mayo, cuando la caída alcanzó 22,9%.

Comparando con diciembre de 2025, la rentabilidad reportada a marzo de 2026, de $2,55 billones, es notablemente menor. Esto evidencia que la presión del entorno financiero internacional continúa repercutiendo en los resultados del banco central, conforme se desprende de los informes de la institución.

Variación en activos, pasivos y patrimonio del Banco de la República

El balance evidencia que el total de activos del Banco de la República, es decir, el conjunto de sus bienes y derechos, se redujo a $321,8 billones, frente a los $339,7 billones de marzo de 2025, una caída de 5,3%.

En marzo de este año, el Banco de la República reportó utilidades por $2,5 billones, lo que representa una disminución del 43% en comparación con las utilidades de $4,4 billones obtenidas en marzo de 2025 - crédito Banco de la República
En marzo de este año, el Banco de la República reportó utilidades por $2,5 billones, lo que representa una disminución del 43% en comparación con las utilidades de $4,4 billones obtenidas en marzo de 2025 - crédito Banco de la República

Dicho descenso se explica principalmente por los activos en el exterior, que bajaron a $269,7 billones después de una contracción de 8,6%.

  • Activos internos: presentaron un incremento anual de 12,3%, al superar los $52 billones en el primer trimestre de 2026. El comportamiento ayudó a moderar el retroceso total, de acuerdo con informes del Emisor.
  • Pasivos internos: el banco central sumó $240,59 billones, 7,8% más en términos interanuales. La principal alza corresponde a los pasivos internos, que llegaron a $201,4 billones tras crecer 10,2%. Los billetes en circulación, incluidos en este rubro, totalizaron más de $166 billones con un avance anual de 13,8%.
  • Pasivos externos: disminuyeron 3,4% y finalizaron en $39,1 billones.
  • Patrimonio del Banco de la República: fue de $81,27 billones, reflejando una baja de 30,2 % respecto a los $116,4 billones registrados el año anterior.

Comportamiento de las reservas internacionales y su relevancia macroeconómica

Las reservas internacionales del banco, que comprenden divisas, oro y otros activos líquidos, sumaron $260 billones al cierre de marzo de 2026, según los reportes oficiales. La cifra implica una disminución de 8,7% frente al cierre de marzo de 2025, cuando ascendían a $285 billones.

El retroceso obedece a un menor rendimiento de portafolios en el exterior y a la persistencia de volatilidad internacional. El Banco de la República reiteró que las reservas son un instrumento fundamental para la estabilidad macroeconómica frente a choques externos, por lo que su gestión sigue siendo prioritaria para la institución.

Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Perspectivas y proyecciones para 2026 según el banco central

En su más reciente informe al Congreso de la República, el banco central revisó al alza la previsión anual de utilidades, al situarla en $11,2 billones para el cierre de 2026. Si bien este monto es inferior al de 2025, representa una mejora de $759.000 millones respecto al presupuesto aprobado con anterioridad.

El Emisor explicó que “estas cifras se alcanzarían en un entorno económico que favorecería la rentabilidad de las reservas internacionales”. La entidad remarcó que los resultados financieros estarán condicionados por el escenario internacional y la dirección de la política monetaria, aunque confían en que los ajustes adoptados permitirán preservar la solidez del balance.

La perspectiva de la institución para 2026 depende en buena medida de que las condiciones económicas globales permitan un mejor rendimiento en las reservas, mientras el banco central mantiene una vigilancia constante sobre los factores de riesgo capaces de modificar las proyecciones. Las cifras divulgadas por el Banco de la República trazan un escenario de cautela, en el que la administración de las reservas internacionales cobra mayor peso como herramienta para estabilizar las utilidades frente a un entorno global incierto.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaGustavo PetroUtilidades del Banco de la RepúblicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo