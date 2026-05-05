El Banco de la República le transferirá menos dinero al Gobierno Petro para financiar el gasto: esta es la preocupante razón

El Banco de la República transfiere utilidades al Gobierno nacional cada año. Estas transferencias se realizan generalmente en marzo de cada año, basadas en las ganancias netas generadas por sus operaciones del año anterior, tras descontar reservas patrimoniales - crédito Colprensa

Las utilidades del Banco de la República son las ganancias netas generadas por sus operaciones, sobre todo, por la gestión de las reservas internacionales (dólares y oro). Estas ganancias se transfieren al Gobierno nacional para financiar el gasto público y fortalecer la economía. De acuerdo con el Emisor, estas cayeron al cierre de marzo de 2026. El banco atribuyó este resultado al “impacto de la volatilidad internacional y los ajustes en la política monetaria sobre el desempeño financiero del Emisor”.

Al cierre del tercer mes, estas alcanzaron $2,5 billones, lo que representa una disminución de 43% respecto a las registradas en igual periodo de 2025. El balance general revela además contracciones en activos y patrimonio, junto a un aumento en pasivos internos. Por su parte, las reservas internacionales se ubicaron en $260 billones, una baja de 8,7% en comparación interanual.

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En marzo de 2026, el resultado del Emisor quedó muy por debajo de los $4,43 billones reportados hace 12 meses y marcó una tendencia descendente iniciada con anterioridad. En febrero, ya se había registrado una caída, con utilidades de $2,6 billones, equivalentes a 8,49% menos que en febrero de 2025.

En 2026, el Banco de la República transfirió $13,9 billones en utilidades correspondientes al ejercicio 2025- crédito Banco de la República

Utilidades históricas en diciembre

Durante diciembre de 2025, el Banco de la República informó utilidades históricas de $13,89 billones, monto equivalente al 0,75% del Producto Interno Bruto que, según la entidad, representó su máximo en 23 años.

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El rendimiento extraordinario fue impulsado por variaciones interanuales de doble dígito desde 2023. Sin embargo, en 2024 comenzaron descensos interanuales en algunos meses, como mayo, cuando la caída alcanzó 22,9%.

Comparando con diciembre de 2025, la rentabilidad reportada a marzo de 2026, de $2,55 billones, es notablemente menor. Esto evidencia que la presión del entorno financiero internacional continúa repercutiendo en los resultados del banco central, conforme se desprende de los informes de la institución.

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Variación en activos, pasivos y patrimonio del Banco de la República

El balance evidencia que el total de activos del Banco de la República, es decir, el conjunto de sus bienes y derechos, se redujo a $321,8 billones, frente a los $339,7 billones de marzo de 2025, una caída de 5,3%.

En marzo de este año, el Banco de la República reportó utilidades por $2,5 billones, lo que representa una disminución del 43% en comparación con las utilidades de $4,4 billones obtenidas en marzo de 2025 - crédito Banco de la República

Dicho descenso se explica principalmente por los activos en el exterior, que bajaron a $269,7 billones después de una contracción de 8,6%.

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Activos internos: presentaron un incremento anual de 12,3%, al superar los $52 billones en el primer trimestre de 2026. El comportamiento ayudó a moderar el retroceso total, de acuerdo con informes del Emisor.

Pasivos internos: el banco central sumó $240,59 billones, 7,8% más en términos interanuales. La principal alza corresponde a los pasivos internos, que llegaron a $201,4 billones tras crecer 10,2%. Los billetes en circulación, incluidos en este rubro, totalizaron más de $166 billones con un avance anual de 13,8%.

Pasivos externos: disminuyeron 3,4% y finalizaron en $39,1 billones.

Patrimonio del Banco de la República: fue de $81,27 billones, reflejando una baja de 30,2 % respecto a los $116,4 billones registrados el año anterior.

Comportamiento de las reservas internacionales y su relevancia macroeconómica

Las reservas internacionales del banco, que comprenden divisas, oro y otros activos líquidos, sumaron $260 billones al cierre de marzo de 2026, según los reportes oficiales. La cifra implica una disminución de 8,7% frente al cierre de marzo de 2025, cuando ascendían a $285 billones.

El retroceso obedece a un menor rendimiento de portafolios en el exterior y a la persistencia de volatilidad internacional. El Banco de la República reiteró que las reservas son un instrumento fundamental para la estabilidad macroeconómica frente a choques externos, por lo que su gestión sigue siendo prioritaria para la institución.

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Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Perspectivas y proyecciones para 2026 según el banco central

En su más reciente informe al Congreso de la República, el banco central revisó al alza la previsión anual de utilidades, al situarla en $11,2 billones para el cierre de 2026. Si bien este monto es inferior al de 2025, representa una mejora de $759.000 millones respecto al presupuesto aprobado con anterioridad.

El Emisor explicó que “estas cifras se alcanzarían en un entorno económico que favorecería la rentabilidad de las reservas internacionales”. La entidad remarcó que los resultados financieros estarán condicionados por el escenario internacional y la dirección de la política monetaria, aunque confían en que los ajustes adoptados permitirán preservar la solidez del balance.

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La perspectiva de la institución para 2026 depende en buena medida de que las condiciones económicas globales permitan un mejor rendimiento en las reservas, mientras el banco central mantiene una vigilancia constante sobre los factores de riesgo capaces de modificar las proyecciones. Las cifras divulgadas por el Banco de la República trazan un escenario de cautela, en el que la administración de las reservas internacionales cobra mayor peso como herramienta para estabilizar las utilidades frente a un entorno global incierto.