El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro será homenajeada en el Festival de Cannes

La época cinta de fantasía de Del Toro será proyectada en el festival.

Guillermo del Toro presentará una versión en 4K de El laberinto del fauno durante la edición 79 del Festival de Cannes, que se realiza del 12 al 23 de mayo en la Costa Azul francesa.

La película será homenajeada por su vigésimo aniversario en la sección Cannes Classics, según confirmó el festival al anunciar su selección.

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“Hace casi veinte años, cuando la relación del cine contemporáneo con su propia memoria estaba a punto de verse revolucionada por la incipiente llegada de la tecnología digital, el Festival de Cannes creó Cannes Classics, una sección que permite dar a conocer la labor de puesta en valor del patrimonio", publicó la organización del festival respecto a la restauración de diversos filmes.

¿Qué otras películas homenajeará Cannes?

Guillermo Del Toro. REUTERS/Mike Blake

La sección Cannes Classics proyectará este año 21 largometrajes, 3 cortos y 6 documentales restaurados o vinculados a la historia del cine. Además de la obra de Del Toro, se incluirán películas como La casa del ángel (1957), de Leopoldo Torre Nilsson, así como la cinta restaurada Sierra de Teruel (Espoir, 1938), dirigida por André Malraux.

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Dentro de la selección figuran también obras restauradas de Akira Kurosawa y Luchino Visconti.

El Laberinto del Fauno, una obra desde México que sigue cautivando tras veinte años desde su estreno

"El laberinto del fauno"

El Labertinto del Fauno cumple veinte años desde su estreno y mantiene su lugar como una de las películas más influyentes en el cine contemporáneo de habla hispana.

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La obra de Guillermo del Toro conecta la fantasía con la realidad al situar su historia en la posguerra española, a través de la mirada de Ofelia, una niña que se enfrenta a la violencia adulta con la única herramienta que le queda: la imaginación.

La producción involucró talento de México y España, consolidando a Del Toro como referente internacional desde la primera década de este siglo. Hasta la fecha, El Laberinto del Fauno suma más de tres Óscares y múltiples premios internacionales, cifra que la coloca como una de las películas mexicanas con mayor reconocimiento fuera del país.

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A dos décadas de su debut, la película sigue inspirando nuevas generaciones de cineastas y espectadores. La presencia de elementos propios del folclore mexicano y la construcción visual influenciada por la tradición artística nacional han sido objeto de análisis en universidades y festivales. El aniversario motiva retrospectivas y revisiones críticas, reafirmando la vigencia de la obra y el alcance de la carrera de Guillermo del Toro.