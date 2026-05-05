Fans de BTS llevan ofrenda a Tláloc para que no llueva durante sus conciertos de México

ARMY espera que no llueva en el Estadio GNP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan dos días para el primer concierto de BTS en México luego de varios años y sus fans están haciendo todo lo posible para evitar que la lluvia afecte la experiencia, incluso buscar la ayuda de Tláloc, Dios mexica de la lluvia.

Dos fans fueron hasta el monolito de Tláloc, ubicado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, sólo para dejarle freebies —regalos que se hacen los fans de K-pop—.

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Esta ofrenda tiene la intención de evitar que llueva el 7, 9 y 10 de mayo, los freebies fueron enterrados en la jardinera.

“Fuimos a dejar freebies al monolito de Tláloc para que no llueva los días de concierto de BTS, una amiga y yo fuimos para que no les llueva ni en los ensayos, en sí los dejamos por los tres días que son el 7, el 9 y el 10 de mayo, esto porque las tres fechas son importantes aquí en la CDMX”, dijo la chica en su grabación, su usuario de TikTok es @ashley.terrones.

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Las jóvenes dejaron ofrendas al Dios mexica para el 7, 9 y 10 de mayo (TikTok/@ashley.terrones)

Las jóvenes colocaron un billete didáctico de 50 pesos tematizado de BTS, tres pulseras y un papel con un nudo de hilo morado cuyas letras no se alcanzan a leer, pero podría ser una canción del grupo surcoreano o bien, algún deseo intencionado.

Entre los comentarios se pudieron leer frases de apoyo, sin embargo el video fue borrado por la creadora poco tiempo después, aún así llegó a tener más de 11 mil visualizaciones.

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Cabe señalar que ARMY no es el primer fandom que realiza esta ofrenda, las swifties también lo habían hecho cuando Taylor Swift visitó México y efectivamente, no hubo lluvia en sus conciertos.

El monolito, símbolo de poder y misterio

La escultura fue hallada cerca de San Miguel Coatlinchan y trasladada en 1964 al Museo Nacional de Antropología, donde permanece expuesta hasta hoy.

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Fans de BTS realizan ofrenda al monolito de Tláloc en el Museo Nacional de Antropología para pedir buen clima en los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su imponente figura ha captado la atención de generaciones por su tamaño y por el debate en torno a su representación exacta.

Aunque muchos especialistas coinciden en identificarla como la imagen de Tláloc, no existe unanimidad entre los arqueólogos.

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Distintas corrientes han propuesto interpretaciones alternativas, pero la versión más extendida la vincula con el dios de la lluvia que ocupa un lugar central en la cosmovisión mexica.

El reciente acto de los fans de BTS se suma a una larga tradición de peregrinaciones y rituales que han tenido lugar frente al monolito.

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En esta ocasión, la finalidad fue muy distinta: no solicitar lluvias para las cosechas, sino pedir tiempo despejado para la música.