El 4 de junio de 1943. A las 10 de la mañana, para ser más precisos. Que es el mismo día en que nace el peronismo. Porque el peronismo no nació el 17 de octubre de 1945, la prueba está en que los peronistas, cuando nombran los golpes militares, nombran el del 30 y pasan al del 55, el del 43 no lo nombran. El origen del peronismo fue un golpe de Estado, una dictadura militar fascista, antisemita, clerical y muy reaccionaria. El 17 de octubre no se hubiera podido realizar si Perón no hubiera estado ya formando parte del Estado. Antes del 43, Perón no había tenido el menor contacto con un sindicalista, nunca. Lo tuvo gracias a su cargo de Secretario de Trabajo. Y si bien con Yrigoyen había habido ya atisbos de populismo con Perón nacen, de modo desembozado, los rasgos que nos sumen en la decadencia: el autoritarismo, la cultura inflacionaria y la prebenda como método clientelar de captación de votos.