Sarmiento, por último, también muerto en exilio. Político, docente, periodista, militar, gobernador, senador, presidente y, last but not least, escritor, autor de Facundo. Los argentinos estamos de acuerdo con la opinión universal de que es una de las grandes obras de la literatura en español. Nos enorgullecemos de eso. Pero ignoramos su esencia, y si pretendemos conocerla, es objeto no ya de divergencias, sino de enconos y acusaciones, de enfrentamientos.