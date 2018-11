El contexto social en el cual se insertan las instituciones de educación superior ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Sin embargo, se reconoció que la universidad aún no está preparada para afrontarlo. En cuanto a la docencia, hubo un claro consenso en que la principal función de la universidad no es solamente enseñar sino fundamentalmente lograr que los estudiantes aprendan. La cátedra sigue siendo muy importante, pero aún más relevante es asegurar el aprendizaje de los estudiantes. No es una diferencia sutil, sino de primer orden: no podemos seguir dictando clases magistrales como hace treinta años. Los jóvenes cambiaron, llegan a la universidad con competencias genéricas distintas, con otras formas de asimilar y desarrollar conocimiento y habilidades. Necesitamos actualizar entonces nuestras metodologías de enseñanza. No podemos culpar siempre a los niveles educativos anteriores por el bajo rendimiento de los nuevos alumnos universitarios.