Medellín vs. Cali - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Medellín y Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga BetPlay.
Deportivo Independiente Medellín recibirá en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia).
El árbitro del partido será el atlanticense Bismarks Santiago, y en el VAR estará Fernando Acuña.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la previa, y la cobertura minuto a minuto del juego.
La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se tomó los primeros días de debate no solo en el Congreso, sino en todo el territorio nacional sobre las razones a favor y en contra de la decisión, que sería la primera vez en décadas que se realiza el evento afuera de Bogotá.
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció oficialmente la modificación de la programación de varios partidos correspondientes a las primeras diez fechas de la Liga BetPlay II-2026. Uno de los más beneficiados es Atlético Nacional, que finalmente conoció las fechas de dos compromisos que permanecían pendientes desde el inicio del torneo.
El expresidente del Deportivo Cali Humberto Arias Jr. afirmó que durante su administración se encontraron presuntos objetos relacionados con prácticas de brujería en diferentes instalaciones de la institución, entre ellas la sede deportiva de Pance, la sede del norte, la casa de concentración, el bus del plantel profesional, los camerinos y una de las porterías del estadio.
Deportivo Cali quiere pelear por el título de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de escapar del descenso en la tabla de promedios, y para eso se reforzó de la mejor manera para que el técnico Rafael Dudamel no tenga problemas para afrontar las dos competencias.
Así va la fecha 2 de la Liga BetPlay
30 de julio de 2026
Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Heider Castro (Bogotá)
- Goles: Fabián Sambueza al minuto 54 para Atlético Bucaramanga, empató Francisco “Pacho” Meza al minuto 69 para Llaneros
31 de julio de 2026
Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
- Goles: No hubo
1 de agosto de 2026
Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas
- Hora: 2:00 p. m.
- Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Alianza FC vs. Deportes Tolima
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
- VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Junior FC vs. Millonarios FC
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
2 de agosto de 2026
Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional
- Hora: 3:45 p. m.
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Árbitro: José Bautista (Tolima)
- VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
América de Cali vs. Boyacá Chicó
- Hora: 5:45 p. m.
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
- VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Árbitro: Carlos Betancurt (Valle del Cauca)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Duelo de candidatos en Medellín
El “Poderoso” recibió un duro golpe el 29 de julio de 2026 tras quedar eliminado ante Vasco da Gama en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro al caer por 1-0 en la Copa Sudamericana.
El único gol del partido fue de Thiago Mendes al minuto 85 de partido, y dejó al equipo antioqueño solo con la posibilidad de pelear los torneos locales.
En lo que se refiere a la Liga BetPlay, Independiente Medellín arrancó la Liga BetPlay 2026-II con una victoria por 3-2 sobre Deportivo Pasto en el estadio Ditaires de Itagüí, un resultado que además marcó el estreno ganador de Luis Amaranto Perea antes del próximo cruce del equipo antioqueño ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Por su parte, el 24 de julio de 2026, Deportivo Cali y Jaguares abrieron la Liga BetPlay con un triunfo 2-0 del equipo de Rafael Dudamel en Palmaseca, un debut en el que el conjunto local dominó gran parte del juego y encontró en el segundo tiempo la claridad que le había faltado en la primera mitad para traducir su propuesta ofensiva en tres puntos.