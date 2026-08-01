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Medellín vs. Cali - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” recibirá al cuadro “Azucarero” en uno de los partidos más destacados de la jornada

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-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa
Deportivo Cali viene de vencer a Jaguares en su debut en la Liga BetPlay-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Medellín y Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga BetPlay.

Deportivo Independiente Medellín recibirá en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia).

El árbitro del partido será el atlanticense Bismarks Santiago, y en el VAR estará Fernando Acuña.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la previa, y la cobertura minuto a minuto del juego.

13:00 hsHoy

Posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al América y al Deportivo Cali en la Liga BetPlay: esta es la razón

La posibilidad de que el presidente electo asuma el poder en la capital del Valle del Cauca también sería perjudicial para Dimayor

América de Cali y Deportivo Cali se verían obligados a aplazar sus partidos por la posible posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
América de Cali y Deportivo Cali se verían obligados a aplazar sus partidos por la posible posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se tomó los primeros días de debate no solo en el Congreso, sino en todo el territorio nacional sobre las razones a favor y en contra de la decisión, que sería la primera vez en décadas que se realiza el evento afuera de Bogotá.

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12:31 hsHoy

La Dimayor cambió la programación de varios partidos en la Liga BetPlay: Nacional ya conoce cuándo enfrentará a América

Diez partidos del fútbol profesional colombiano fueron reprogramados por la Dimayor, uno corresponde a la fecha uno, cuatro corresponden a la fecha tres, cinco corresponden a la fecha cuatro

Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le dio la bienvenida al regreso de la Liga BetPlay en su edición del segundo semestre de 2026 - crédito @Dimayor/Instagram

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció oficialmente la modificación de la programación de varios partidos correspondientes a las primeras diez fechas de la Liga BetPlay II-2026. Uno de los más beneficiados es Atlético Nacional, que finalmente conoció las fechas de dos compromisos que permanecían pendientes desde el inicio del torneo.

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12:15 hsHoy

Expresidente del Deportivo Cali denunció presuntos objetos de brujería en sedes del club: “Encontramos cosas muy raras”

El exdirigente también cuestionó a la actual administración del equipo y aseguró que los hallazgos se registraron en distintos espacios de la institución

El exdirigente Humberto Arias relató episodios ocurridos mientras estuvo al frente de la institución entre 2024 y 2025. - crédito @humbertoariasdc/Instagram
El exdirigente Humberto Arias relató episodios ocurridos mientras estuvo al frente de la institución entre 2024 y 2025. - crédito @humbertoariasdc/Instagram

El expresidente del Deportivo Cali Humberto Arias Jr. afirmó que durante su administración se encontraron presuntos objetos relacionados con prácticas de brujería en diferentes instalaciones de la institución, entre ellas la sede deportiva de Pance, la sede del norte, la casa de concentración, el bus del plantel profesional, los camerinos y una de las porterías del estadio.

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11:59 hsHoy

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

El delantero dejó al Junior de Barranquilla y le apunta a ser el goleador de los Azucareros en el segundo semestre, con 39 años y un contrato corto

Carlos Bacca se convirtió en uno de los fichajes más importantes para la Liga BetPlay 2026-II, al firmar con el Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali
Carlos Bacca se convirtió en uno de los fichajes más importantes para la Liga BetPlay 2026-II, al firmar con el Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali quiere pelear por el título de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de escapar del descenso en la tabla de promedios, y para eso se reforzó de la mejor manera para que el técnico Rafael Dudamel no tenga problemas para afrontar las dos competencias.

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11:47 hsHoy

Así va la fecha 2 de la Liga BetPlay

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Millonarios y Junior protagonizarán el partido clásico de la fecha 2 de la Liga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

30 de julio de 2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Heider Castro (Bogotá)
  • Goles: Fabián Sambueza al minuto 54 para Atlético Bucaramanga, empató Francisco “Pacho” Meza al minuto 69 para Llaneros

31 de julio de 2026

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Goles: No hubo

1 de agosto de 2026

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Alianza FC vs. Deportes Tolima

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
  • VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Junior FC vs. Millonarios FC

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

2 de agosto de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional

  • Hora: 3:45 p. m.
  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Árbitro: José Bautista (Tolima)
  • VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

América de Cali vs. Boyacá Chicó

  • Hora: 5:45 p. m.
  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Carlos Betancurt (Valle del Cauca)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
11:45 hsHoy

Duelo de candidatos en Medellín

-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa
Medellín viene de caer en los playoffs de la Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa

El “Poderoso” recibió un duro golpe el 29 de julio de 2026 tras quedar eliminado ante Vasco da Gama en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro al caer por 1-0 en la Copa Sudamericana.

El único gol del partido fue de Thiago Mendes al minuto 85 de partido, y dejó al equipo antioqueño solo con la posibilidad de pelear los torneos locales.

En lo que se refiere a la Liga BetPlay, Independiente Medellín arrancó la Liga BetPlay 2026-II con una victoria por 3-2 sobre Deportivo Pasto en el estadio Ditaires de Itagüí, un resultado que además marcó el estreno ganador de Luis Amaranto Perea antes del próximo cruce del equipo antioqueño ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Por su parte, el 24 de julio de 2026, Deportivo Cali y Jaguares abrieron la Liga BetPlay con un triunfo 2-0 del equipo de Rafael Dudamel en Palmaseca, un debut en el que el conjunto local dominó gran parte del juego y encontró en el segundo tiempo la claridad que le había faltado en la primera mitad para traducir su propuesta ofensiva en tres puntos.

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La construcción de un nuevo estadio para Bogotá parecería una buena noticia para todos, pero a pocas semanas de haber empezado con el proyecto hay una disputa legal que enfrenta a los herederos de los donantes del terreno, el Distrito y Sencia. La Procuraduría citó a conciliación por el uso y destino del predio histórico

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