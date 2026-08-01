Medellín vs. Cali - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Deportivo Cali viene de vencer a Jaguares en su debut en la Liga BetPlay-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Medellín y Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga BetPlay.

Deportivo Independiente Medellín recibirá en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia).

El árbitro del partido será el atlanticense Bismarks Santiago, y en el VAR estará Fernando Acuña.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la previa, y la cobertura minuto a minuto del juego.