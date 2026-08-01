Interbank vuelve a caerse: usuarios no pueden ingresar al aplicativo ni mover dinero de sus cuentas

La incomodidad de los usuarios se debe a la repetición de estos problemas técnicos, pues señalan que sería la tercera vez en la semana que la plataforma presenta fallas y queda fuera de servicio. Foto: composición Infobae Perú/Interbank

Guardar

Los clientes de Interbank se enfrentan nuevamente a serios problemas para acceder a sus fondos. Durante este fin de semana, marcado por el inicio de agosto, diversos reportes en la red social X alertaron sobre una nueva caída total del aplicativo móvil, lo que ha impedido el ingreso al sistema y la realización de cualquier tipo de transferencia.

La molestia generalizada radica en la constancia de estas fallas operativas, ya que los internautas aseguran que es la tercera vez en la semana que la plataforma deja de funcionar. Al intentar abrir la aplicación, las pantallas de los teléfonos únicamente muestran mensajes de error y avisos de un supuesto trabajo de soporte técnico en curso.

PUBLICIDAD

Reclamos por horarios de mantenimiento

Los afectados han expresado su total indignación respecto al momento elegido por la entidad financiera para realizar sus ajustes. Un internauta cuestionó por qué estas acciones no se programan en horas de la madrugada o un lunes temprano, en lugar de ejecutarse un sábado por la tarde cuando las personas más necesitan usar el dinero de sus cuentas.

A esta queja se sumó la de otro usuario, quien cuestionó al área de TI del banco, indicando que es inconcebible enfrentar este problema por más de una hora en pleno sábado y a fin de mes.

Al ingresar a la aplicación, los usuarios solo encuentran mensajes de error en sus celulares y notificaciones que atribuyen la interrupción a labores de mantenimiento técnico. Foto: captura de Twitter

Por su parte, la respuesta de la empresa financiera a través de sus canales oficiales ha sido bastante escueta frente a la avalancha de reclamos. En contestación a un usuario, el banco señaló: “En este momento, Interbank App y la BPI no se encuentran disponibles. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible”. Mientras tanto, las pantallas siguen mostrando el aviso “Lo sentimos, estamos en mantenimiento“, bloqueando totalmente cualquier servicio u operación.

PUBLICIDAD

Interbank reporta una interrupción por mantenimiento inesperado

El banco informó a sus usuarios que la caída de sus canales digitales responde a un “mantenimiento no programado”, una suspensión temporal de sus servicios que no había sido comunicada previamente.

“Nuestros canales se encuentran temporalmente no disponibles por un mantenimiento no programado. Estamos trabajando para restablecerlos lo antes posible. Te pedimos disculpas por lo que esto genera”, señaló la entidad financiera a través de un aviso.

Usuarios reportan fallas en diversos servicios del banco

De acuerdo con los reportes de clientes, los inconvenientes afectarían a distintos canales de atención de la entidad, entre ellos:

Aplicativo móvil de Interbank.

Servicio de pagos Plin.

Cajeros automáticos del banco.

Oficinas con atención restringida o suspendida.

Agentes que no estarían permitiendo realizar operaciones.

Algunas de las quejas de los clientes de Interbank. Foto: X

La interrupción ocurre desde fines de julio y ahora, ya en agosto, durante el fin de semana, fechas en las que aumenta el movimiento financiero debido al pago de salarios, depósitos de empresas y cancelación de servicios, por lo que la falla estaría afectando a numerosos usuarios que necesitan realizar transacciones habituales.

PUBLICIDAD

Escepticismo por Interbank viene desde el caso de hackeo a sus bases de datos

La desconfianza de una parte de los clientes hacia Interbank se arrastra desde octubre de 2024, cuando la entidad confirmó que un tercero obtuvo acceso no autorizado a información de algunos usuarios tras un incidente de ciberseguridad. El caso tomó gran repercusión luego de que un atacante asegurara haber extraído cerca de 3,7 terabytes de datos y exigiera un pago millonario para no difundirlos.

Aunque el banco sostuvo que los depósitos y productos financieros no estuvieron comprometidos, el episodio derivó en investigaciones por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, además de generar preocupación entre millones de clientes. Desde entonces, cada interrupción de los canales digitales o del servicio de Plin suele provocar una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios relacionan las nuevas incidencias con aquel antecedente.

PUBLICIDAD