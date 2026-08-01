Perú
Agregar Infobae enGoogle

Interbank vuelve a caerse: usuarios no pueden ingresar al aplicativo ni mover dinero de sus cuentas

En inicio de mes y durante el fin de semana, decenas de clientes expresaron su indignación en redes sociales por la tercera falla técnica en los últimos días, exigiendo la rápida intervención de Indecopi ante los repentinos mensajes de mantenimiento de la entidad financiera

La incomodidad de los usuarios se debe a la repetición de estos problemas técnicos, pues señalan que sería la tercera vez en la semana que la plataforma presenta fallas y queda fuera de servicio.
La incomodidad de los usuarios se debe a la repetición de estos problemas técnicos, pues señalan que sería la tercera vez en la semana que la plataforma presenta fallas y queda fuera de servicio. Foto: composición Infobae Perú/Interbank
Guardar

Los clientes de Interbank se enfrentan nuevamente a serios problemas para acceder a sus fondos. Durante este fin de semana, marcado por el inicio de agosto, diversos reportes en la red social X alertaron sobre una nueva caída total del aplicativo móvil, lo que ha impedido el ingreso al sistema y la realización de cualquier tipo de transferencia.

La molestia generalizada radica en la constancia de estas fallas operativas, ya que los internautas aseguran que es la tercera vez en la semana que la plataforma deja de funcionar. Al intentar abrir la aplicación, las pantallas de los teléfonos únicamente muestran mensajes de error y avisos de un supuesto trabajo de soporte técnico en curso.

PUBLICIDAD

Reclamos por horarios de mantenimiento

Los afectados han expresado su total indignación respecto al momento elegido por la entidad financiera para realizar sus ajustes. Un internauta cuestionó por qué estas acciones no se programan en horas de la madrugada o un lunes temprano, en lugar de ejecutarse un sábado por la tarde cuando las personas más necesitan usar el dinero de sus cuentas.

A esta queja se sumó la de otro usuario, quien cuestionó al área de TI del banco, indicando que es inconcebible enfrentar este problema por más de una hora en pleno sábado y a fin de mes.

Capturas de Interbank con mantenimiento
Al ingresar a la aplicación, los usuarios solo encuentran mensajes de error en sus celulares y notificaciones que atribuyen la interrupción a labores de mantenimiento técnico. Foto: captura de Twitter

Por su parte, la respuesta de la empresa financiera a través de sus canales oficiales ha sido bastante escueta frente a la avalancha de reclamos. En contestación a un usuario, el banco señaló: “En este momento, Interbank App y la BPI no se encuentran disponibles. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible”. Mientras tanto, las pantallas siguen mostrando el aviso “Lo sentimos, estamos en mantenimiento“, bloqueando totalmente cualquier servicio u operación.

PUBLICIDAD

Interbank reporta una interrupción por mantenimiento inesperado

El banco informó a sus usuarios que la caída de sus canales digitales responde a un “mantenimiento no programado”, una suspensión temporal de sus servicios que no había sido comunicada previamente.

“Nuestros canales se encuentran temporalmente no disponibles por un mantenimiento no programado. Estamos trabajando para restablecerlos lo antes posible. Te pedimos disculpas por lo que esto genera”, señaló la entidad financiera a través de un aviso.

Usuarios reportan fallas en diversos servicios del banco

De acuerdo con los reportes de clientes, los inconvenientes afectarían a distintos canales de atención de la entidad, entre ellos:

  • Aplicativo móvil de Interbank.
  • Servicio de pagos Plin.
  • Cajeros automáticos del banco.
  • Oficinas con atención restringida o suspendida.
  • Agentes que no estarían permitiendo realizar operaciones.
Algunas de las quejas de los clientes de Interbank.
Algunas de las quejas de los clientes de Interbank. Foto: X

La interrupción ocurre desde fines de julio y ahora, ya en agosto, durante el fin de semana, fechas en las que aumenta el movimiento financiero debido al pago de salarios, depósitos de empresas y cancelación de servicios, por lo que la falla estaría afectando a numerosos usuarios que necesitan realizar transacciones habituales.

Escepticismo por Interbank viene desde el caso de hackeo a sus bases de datos

La desconfianza de una parte de los clientes hacia Interbank se arrastra desde octubre de 2024, cuando la entidad confirmó que un tercero obtuvo acceso no autorizado a información de algunos usuarios tras un incidente de ciberseguridad. El caso tomó gran repercusión luego de que un atacante asegurara haber extraído cerca de 3,7 terabytes de datos y exigiera un pago millonario para no difundirlos.

Aunque el banco sostuvo que los depósitos y productos financieros no estuvieron comprometidos, el episodio derivó en investigaciones por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, además de generar preocupación entre millones de clientes. Desde entonces, cada interrupción de los canales digitales o del servicio de Plin suele provocar una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios relacionan las nuevas incidencias con aquel antecedente.

Temas Relacionados

Interbankcaída de aplicaciónaplicación caídaaplicacionesbancaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Tragedia en Nasca minuto a minuto: avioneta con turistas italianos, alemanes y españoles se estrella y mueren 13 personas

La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, partió desde el aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca

Tragedia en Nasca minuto a minuto: avioneta con turistas italianos, alemanes y españoles se estrella y mueren 13 personas

Cada vez más jóvenes tienen dolor lumbar: estas recomendaciones de un médico del Hospital Dos de Mayo pueden ayudarte a prevenirlo

Durante el primer semestre del año, el Hospital Nacional Dos de Mayo atendió cerca de 3.150 pacientes con dolor lumbar. La mayor incidencia se registró en mujeres y los casos incluyeron desde molestias musculares hasta hernias discales y artrosis lumbar

Cada vez más jóvenes tienen dolor lumbar: estas recomendaciones de un médico del Hospital Dos de Mayo pueden ayudarte a prevenirlo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: choque en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán a los de Chongoyape en casa con el objetivo de pasar la página tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: choque en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Desde este domingo 2 de agosto, multarán con S/ 550 a motos eléctricas que usen ciclovías

La Policía Nacional del Perú inicia operativos para sancionar a conductores de vehículos eléctricos que invadan ciclovías. El monto base de la multa puede aumentar hasta S/ 2.750 si se detectan otras infracciones, según el Reglamento Nacional de Tránsito

Desde este domingo 2 de agosto, multarán con S/ 550 a motos eléctricas que usen ciclovías
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú visitó el VRAEM

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú visitó el VRAEM

Keiko Fujimori considera suspender temporalmente aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea en Nasca que dejó 13 muertos: “Se está evaluando”

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

PJ condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

ENTRETENIMIENTO

Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona: “Cantó dos a tres canciones más de las que le tocaba”

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: choque en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima