En la actualidad, ya no podemos decir que el Mar Argentino es prístino. Aún no hemos sido afectados por la extinción de alguna especie natural, pero las huellas de su interacción con el ser humano son perceptibles. El mar ha sido explotado con cierta intensidad por 30 o 40 años ya. La actividad pesquera tiene la potencialidad de ser la principal amenaza, aunque esta se va a extender a la explotación de hidrocarburos offshore. Después, hay otros peligros que parecen menores, pero no lo son. Ejemplo de ello son los plásticos, sobre todo de origen pesquero. Por otra parte, si se desarrolla salmonicultura en la Argentina, sobre todo en las aguas de la Patagonia, estos también son problemas para nuestro mar. Existe una amenaza adicional que es muy poco observada, que tiene que ver con los conflictos jurisdiccionales, los cuales no favorecen el manejo ecosistémico integrado. Y a ello se suma el cambio climático.