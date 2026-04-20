El adiós a Luis Brandoni: la despedida de los famosos y la comunidad artística en las redes sociales

Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para Luis Brandoni tras su muerte a los 86 años en Buenos Aires

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó una inmediata y profunda conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura argentina. A las pocas horas de conocerse la noticia —confirmada por el productor Carlos Rottemberg—, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de colegas, periodistas y figuras del ambiente artístico que quisieron rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del cine, el teatro y la televisión nacional.

El actor, que murió tras sufrir un hematoma provocado por una caída en su casa luego de permanecer internado en terapia intensiva, dejó una huella imborrable en varias generaciones. Su partida no solo movilizó a quienes compartieron escenario o pantalla con él, sino también a quienes crecieron viendo sus trabajos y encontraron en sus personajes una forma de reconocerse.

Uno de los primeros en expresar su dolor fue el actor Marcelo De Bellis, quien utilizó sus redes sociales para despedirlo con un mensaje cargado de emoción. “Jamás te irás, Luis… GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza. Luz para tu alma”, escribió, acompañando sus palabras con una imagen de Brandoni. Su publicación reflejó el sentimiento de muchos colegas que destacaron no solo su talento, sino también su calidez humana.

Marcelo De Bellis recordó a Luis Brandoni a través de sus redes sociales

En la misma línea, el director y guionista Mario Segade fue otro de los que reaccionó rápidamente ante la noticia. “Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos”, expresó en sus redes, en un mensaje breve pero contundente que sintetizó el respeto que generaba dentro del ambiente artístico.

Mario Segade resaltó el talento y brindó condolencias a la familia del actor

También el humorista gráfico Nik se sumó a la despedida. “Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto”, escribió, acompañado por una imagen del actor y la frase “Hasta siempre querido Beto”. El uso de ese apodo, con el que era conocido en la intimidad y entre colegas, dejó en evidencia el cariño y la cercanía que despertaba su figura.

Los homenajes en redes incluyeron frases y apodos cariñosos que subrayaron la cercanía de Luis Brandoni con sus colegas

A esos primeros mensajes de dolor se sumó también la voz institucional de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que despidió a quien supo ser no solo una figura emblemática del escenario, sino también un referente gremial. A través de sus redes sociales, el organismo expresó: “Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”. El mensaje no solo remarcó su dimensión artística, sino también su rol dentro de la institución, donde Brandoni tuvo una participación activa en la defensa de los derechos de los actores.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices resaltó el legado artístico y gremial de Brandoni en el escenario nacional

Por su parte, el actor Diego Pérez también utilizó sus redes para compartir un mensaje profundamente personal, acompañado de una foto juntos. “Gracias maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos. Beto querido, qué actor descomunal, se pierde la escena nacional, estoy destrozado, besos al cielo Beto querido”, escribió, visiblemente conmovido. Sus palabras reflejaron el impacto que generó la noticia entre quienes compartieron trabajo con Brandoni, destacando no solo su talento sino también la huella humana que dejó en sus colegas.

Mensajes de despedida destacaron el talento y la calidez humana del actor Luis Brandoni, referente de varias generaciones

A esos primeros mensajes se sumaron nuevas voces del ambiente artístico que reflejaron la magnitud de la pérdida. Uno de los más sentidos fue el de Axel Kuschevatzky, quien dedicó un extenso texto en sus redes sociales para recordar al actor. “Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años”, comenzó escribiendo, poniendo en perspectiva la dimensión de su trayectoria. Luego, sumó una mirada más personal sobre el vínculo que los unía: “Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo”.

Axel Kuschevatzky destacó la influencia de Luis Brandoni en el cine argentino y la importancia de su figura en los últimos 55 años

En esa misma línea, el productor destacó el costado humano del actor, más allá de su carrera artística: “Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor”. Y cerró con una definición que rápidamente fue replicada por cientos de usuarios: “Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. Y cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente”.

Soledad Silveyra expresó su dolor por la muerte de Brandoni, calificándolo como 'el último de los grandes' en un día triste para la cultura

También se expresó con profunda emoción Soledad Silveyra, quien fue su compañera en ¿Quién es quien?, la última obra de teatro que el actor realizó, y compartió su dolor con un mensaje breve pero contundente: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”. Además, acompañó sus palabras con un gesto de cercanía hacia el entorno del actor: “Saula Benavente, estoy contigo y con la familia”. Su despedida reflejó el vínculo cercano que mantenían y el impacto que generó su partida en quienes compartieron escenarios con él.

Graciela Borges se sumó a los homenajes, enviando bendiciones y enfatizando la tristeza compartida por el fallecimiento de Brandoni

Por su parte, Graciela Borges también se sumó a las muestras de afecto con un mensaje cargado de sensibilidad: “Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero”. Sus palabras, simples pero profundas, sintetizaron el sentimiento que atravesó a gran parte de la comunidad artística.