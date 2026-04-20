El video de los incidentes en el clásico Cerro Porteño-Olimpia: el cruce entre hinchas y la Policía que obligó a suspender el partido

El partido tuvo que ser suspendido

El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido este domingo tras graves incidentes entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía Nacional de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. El encuentro, que transcurría sin goles a los 30 minutos del primer tiempo, quedó detenido cuando el árbitro Juan Gabriel Benítez ordenó la interrupción debido a la violencia desatada en la Gradería Norte.

La suspensión se produjo cuando oficiales antimotines ingresaron al sector donde se encontraba la parcialidad del Ciclón de Barrio Obrero y utilizaron balines de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los involucrados en los desórdenes.

Durante esta intervención, tanto mujeres como niños se vieron afectados y algunos espectadores de la grada destinada a Olimpia también resultaron implicados, ya que parte de la hinchada visitante saltó hacia esa zona. El comisario Isidro Gamarra, de la Policía Nacional de Paraguay, declaró a la prensa local: "Hay lesionados, tanto policías como hinchas de Cerro", sin precisar el número exacto.

Los incidentes (Captura de pantalla)

La irrupción de los químicos provocó estados de asfixia y episodios de desesperación entre los espectadores, muchos de los cuales buscaron refugio en el campo de juego ante la imposibilidad de evacuar por las salidas principales. Los futbolistas de Cerro Porteño intentaron aliviar el malestar de los asistentes arrojando botellas de agua a la tribuna, en un intento improvisado de auxilio ante el avance del gas, según lo consignado por ABC Color.

La escalada de violencia alcanzó un punto crítico cuando un grupo de hinchas arrebató un escudo policial y lo exhibió como símbolo. El director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Michel Sánchez, comunicó la suspensión definitiva del partido: “El partido queda suspendido. No existen las garantías mínimas para continuar”. El caos obligó a la intervención de paramédicos y bomberos para asistir a los afectados.

El despliegue policial para el evento fue mayor al habitual, con más de 3.500 agentes asignados a la seguridad del segundo clásico de la temporada. Ambulancias acudieron al estadio para evacuar a personas afectadas, entre ellas desmayados por la acción de los gases, y se habilitaron las puertas para facilitar la salida de los asistentes, quienes en parte ocuparon el campo de juego para resguardarse de los incidentes.

El partido, que arrancó con un homenaje a Richard Ortiz por su partido número 500 con la camiseta de Olimpia, permanecía empatado 0-0 al momento de la suspensión, tras varios roces y empujones entre los jugadores. Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez, lidera el torneo Apertura con 39 puntos, seguido por Cerro Porteño, que acumula 33.

Hasta ahora, ninguno de los clubes se expresó oficialmente sobre los incidentes. Ambas instituciones decidieron informar la suspensión del partido, pero sin ofrecer ningún detalle al respecto.

Como resultado, el partido queda inconcluso y será el Tribunal Disciplinario quien deberá determinar los próximos pasos. Al margen de las declaraciones de sus dirigentes, la Asociación Paraguaya de Fútbol tampoco se expresó en sus canales oficiales sobre lo sucedido en el Defensores del Chaco. El saldo exacto de heridos también permanece sin confirmación.