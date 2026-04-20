La tristeza de Carlos Rottemberg por la muerte de Luis Brandoni: “Era el último de una generación inolvidable”

El productor teatral rememoró anécdotas y momentos clave de la vida del actor, enfatizando su paso por el escenario, su rol sindical y su vitalidad hasta los últimos días (Video: TN)

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años no solo generó una profunda conmoción en el ambiente artístico, sino que también dejó un vacío difícil de dimensionar en la cultura argentina. En ese contexto, una de las voces más cercanas para entender sus últimas horas y el impacto de su partida fue la de Carlos Rottemberg, amigo personal del actor durante casi cinco décadas, quien dio detalles sobre sus últimos días y reflexionó sobre su legado.

Conmovido, pero con la claridad de quien acompañó de cerca todo el proceso, en diálogo con TN el productor y su íntimo amigo explicó que la evolución del cuadro de Brandoni generó esperanzas que con el correr de los días se fueron diluyendo. “Estuvo puesta toda una expectativa en su mejoría que se suponía iba a ocurrir una semana atrás y a la mejoría respecto del hematoma”, señaló en relación a la lesión que el actor había sufrido tras una caída en su casa. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar a mitad de semana: “Ya a mitad de semana la cosa se fue complicando y podría decir aquí, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible”.

La salud de Luis Brandoni se complicó tras un hematoma sufrido por una caída en su casa, según relató Rottemberg

Según relató, el desenlace se dio en medio de una espera cargada de angustia. “Hubo aquí una vigilia desde ayer, esperando cuándo ocurría esto y terminó ocurriendo esta noche”, expresó, reflejando el clima que se vivía en su entorno más cercano. Aun así, destacó que hasta último momento hubo señales de respuesta: “Hasta mitad de semana, el miércoles por lo menos, respondía a algunos estímulos”, agregó, evitando profundizar en detalles por respeto a la intimidad familiar.

Más allá de lo estrictamente médico, el productor puso el foco en la dimensión artística y humana de Brandoni. “Más allá de los detalles, vuelvo a un tema de lo que significó Brandoni en la cultura argentina”, subrayó, para luego definirlo con una frase que resume su lugar en la historia del espectáculo nacional: “Es, para mí, el último de una generación inolvidable”.

Rottemberg destacó especialmente su compromiso con el teatro argentino y su elección sostenida de textos nacionales a lo largo de su carrera. “Defensor a ultranza del autor argentino, cuando tuvo que elegir teatro”, lo describió, marcando una de las características que definieron su identidad artística. En ese sentido, remarcó que fueron pocas las obras locales que el actor no abordó en su extensa trayectoria sobre los escenarios.

Brandoni fue valorado como un defensor del teatro argentino y eligió textos nacionales a lo largo de su extensa carrera

También recordó su rol gremial en tiempos difíciles: “Un dirigente en plena dictadura de la Asociación Argentina de Actores, junto con Jorge Rivera López”, señaló, en alusión a su compromiso político y sindical en uno de los períodos más complejos de la historia argentina. Esa faceta, muchas veces menos visible para el gran público, fue clave en la construcción de su figura como referente dentro y fuera del escenario.

Desde lo personal, el productor habló del vínculo que los unía desde hacía 48 años, cuando compartieron su primera obra juntos. “Desde el 78 que empezamos con una obra de teatro hasta esta última”, recordó, sobre ¿Quién es quién?, la obra que él protagonizaba junto a Soledad Silveyra, evidenciando la profundidad de una relación que trascendió lo profesional. Y en medio del dolor, encontró también una mirada de cierre: “Por un lado, uno tiene el dolor que tiene que tener, porque es normal tenerlo. Y, por otro lado, también ratificar que Brandoni vivió todo lo que quiso vivir”.

Esa idea se reforzó con una anécdota reciente que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca su estado de salud. “Incluso, con alguna licencia como irse hace tres semanas a Punta Cana con su pareja para tomarse unas vacaciones”, reveló, destacando la vitalidad que el actor mantuvo hasta sus últimos días.

Luis Brandoni tuvo un destacado rol gremial como dirigente de la Asociación Argentina de Actores durante la dictadura militar

El recorrido de Brandoni estuvo atravesado por momentos difíciles que también formaron parte de su historia. Rottemberg mencionó, entre otros episodios, su secuestro durante la última dictadura militar y su exilio en México, experiencias que marcaron su vida y su compromiso político. Lejos de opacar su carrera, esas vivencias reforzaron su perfil de artista comprometido con su tiempo.

En cuanto a la despedida, el productor adelantó cómo será el último adiós. “En principio, la idea sería hacer un velatorio mañana entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura”, informó, en línea con el reconocimiento institucional que su figura supo cosechar a lo largo de los años.