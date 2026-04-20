La nueva Gran América del Norte

Trump impulsa una forma distinta de ordenar el poder en América del Norte

El liderazgo del presidente Donald Trump como punta de lanza del poder político en Estados Unidos no solo produce debates internos, sino que anticipa un rediseño más profundo y estructural del mapa político de América del Norte. No me refiero únicamente a un cambio de discurso, sino a una intención por redefinir las reglas en una de las regiones más integradas y a la vez más asimétricas del mundo.

La “Gran América del Norte”, según la visión estratégica de la administración Trump, es un concepto distinto de economía, seguridad, migración y geopolítica, que amplía el perímetro de Estados Unidos desde Groenlandia hasta Ecuador. Este mapa estratégico considera a Canadá, EE. UU., México, gran parte de Centroamérica, el Caribe, Guyana y la recientemente incorporada Venezuela.

En el ámbito económico, la estrategia apunta a traer de vuelta ciertas industrias al continente, especialmente las relacionadas con energía y semiconductores. La experiencia de los últimos años dejó claro que depender únicamente de cadenas globales es un riesgo, además de costoso. Estados Unidos, como principal impulsor y con mayor capacidad económica, busca marcar las condiciones y el ritmo. El comercio deja de ser un mecanismo de integración y pasa a ser una herramienta de negociación, donde aranceles, incentivos y regulaciones se utilizan para alinear a los países que aspiren a ser socios fundadores de esta nueva gran América.

En migración y seguridad, el cambio es aún más profundo. La frontera deja de ser solo una línea geográfica y se convierte en un eje regional. Las políticas tienden a endurecerse, pero también trasladan la corresponsabilidad a otros países, que pasan a actuar como filtros de la migración irregular. Esto redefine relaciones y genera tensiones internas, mientras la seguridad se posiciona como prioridad sobre enfoques más humanitarios.

El sector energético y de recursos naturales es otro punto clave. América del Norte cuenta con recursos suficientes para aspirar a cierta autosuficiencia, pero la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad energética de Estados Unidos. La transición hacia energías limpias corre el riesgo de fragmentarse entre intereses nacionales divergentes.

En el plano geopolítico, la intención es clara: consolidar a América del Norte como un bloque frente a otras potencias, especialmente China. Sin embargo, este objetivo no se construye desde una integración equilibrada, sino desde una lógica donde Estados Unidos refuerza su posición dominante. Se busca actuar como región hacia el exterior, pero con reglas que no necesariamente se negocian en igualdad de condiciones dentro del bloque.

El impacto político ya comienza a sentirse. Estos cambios alimentan discursos nacionalistas y soberanistas en toda la región. Surge entonces un dilema: cómo formar parte de una potencia regional sin parecer que se cede soberanía. México y Canadá enfrentan decisiones complejas: adaptarse para mantener acceso económico o resistir para preservar autonomía. En ambos escenarios, el margen de maniobra se reduce.

En conclusión, lo que impulsa Donald Trump es una forma distinta de ordenar el poder en América del Norte. La integración no desaparece, pero cambia de tono: se vuelve más exigente, más condicionada y con Estados Unidos marcando el ritmo. El resultado aún no está definido, pero la dirección es clara: cada vez pesan más las decisiones estratégicas y pragmáticas sobre los enfoques diplomáticos tradicionales.