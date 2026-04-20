EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y altos funcionarios de la Casa Blanca viajarán este lunes a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones sobre la guerra con Irán, en un contexto de máxima tensión regional y a dos días del vencimiento del alto el fuego previsto para el miércoles. Teherán no confirmó públicamente su asistencia y medios estatales iraníes incluso deslizaron que las negociaciones podrían no celebrarse.
Entre los principales puntos de fricción aparecen el control de las reservas de uranio iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz, donde el suministro mundial de energía permanece interrumpido desde hace semanas.
En paralelo, medios estatales informaron que el ejército iraní advirtió que responderá después de que la Armada estadounidense disparara contra un buque de carga iraní y lo incautara en el Golfo de Omán.
La escalada de la crisis impactó de inmediato en los mercados internacionales. El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 90,17 dólares, con una suba superior al 7%, mientras que el Brent del mar del Norte avanzó un 6,5% hasta los 96,27 dólares, en reacción al agravamiento de las tensiones entre Washington y Teherán.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegará este lunes a Pakistán junto a una delegación de alto nivel de la Casa Blanca para una nueva ronda de conversaciones con Irán, en medio de las dudas sobre la participación de Teherán, la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y la cercanía del vencimiento del alto el fuego entre ambos países, fijado para el miércoles.
El Gobierno de Australia advirtió que el país enfrenta “mayor shock energético de su historia” por la guerra de Irán
El Gobierno australiano advirtió este lunes que el país enfrenta “el mayor shock energético de su historia” en medio de la guerra en Oriente Medio y de las dificultades para el tránsito de crudo en el estratégico estrecho de Ormuz. En declaraciones a la cadena pública ABC, el ministro de Industria y Ciencia, Tim Ayres, describió el escenario como “muy volátil”, después de que un buque de la Marina de Estados Unidos disparó contra una embarcación que, según Washington, intentaba romper el bloqueo impuesto a puertos iraníes.
La advertencia de Canberra se conoció mientras la tensión militar aumentó en la zona. El Ejército de Irán denunció que el ataque estadounidense contra un buque iraní cerca de Ormuz constituyó una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington, y aseguró que respondió con ataques de drones contra barcos de Estados Unidos. Irán retomó el sábado el “control estricto” del estrecho, apenas un día después de anunciar su reapertura, en paralelo al cerco naval que Washington mantiene sobre Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.
Ayres sostuvo que el Gobierno australiano impulsa la desescalada y el cese de las hostilidades, al tiempo que trabaja para reforzar la seguridad del suministro de combustible y fertilizantes a nivel nacional y regional. Según explicó, estas medidas buscan “proporcionar un amortiguador” para proteger al país y a sus ciudadanos del impacto de un shock energético sin precedentes. El ministro señaló además que la prioridad oficial pasa por garantizar la seguridad energética en el corto plazo y fortalecer la resiliencia económica e industrial en el largo plazo, aunque evitó confirmar una extensión de las medidas temporales de alivio del costo de vida.
Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron durante la noche un lanzador cargado y listo para el lanzamiento en el área de Kfarkela, en el sur de Líbano, al norte de la línea de defensa avanzada, con el objetivo de evitar una amenaza directa sobre los asentamientos del norte de Israel.
Según el comunicado militar, el lanzador representaba “una amenaza inmediata” tanto para las fuerzas desplegadas como para los civiles israelíes, por lo que fue alcanzado para “eliminar la amenaza”. El ejército sostuvo que la operación respondió a necesidades de autodefensa y a la protección de la población civil.
Las FDI añadieron que continuarán tomando las medidas que consideren necesarias para garantizar la seguridad de los civiles del Estado de Israel y de sus tropas en el terreno. Además, señalaron que seguirán operando para despejar el área bajo su control y eliminar cualquier amenaza contra sus fuerzas y la población civil.
El ejército estadounidense publicó un vídeo del abordaje del buque iraní que intentó burlar el bloqueo en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acaba de publicar un nuevo vídeo en el que se ve a infantes de marina abordando el buque Touska, de bandera iraní, en el Golfo de Omán.
La publicación en X muestra a infantes de marina despegando del buque de asalto anfibio USS Tripoli en helicóptero, para luego descender mediante cuerdas hasta el buque portacontenedores.
Islamabad refuerza la seguridad ante posibles conversaciones entre EEUU e Irán
Islamabad quedó bajo fuerte dispositivo de seguridad mientras continúan sin confirmación oficial las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Según informó Al Jazeera, la capital pakistaní activó preparativos especiales ante la expectativa de un eventual encuentro diplomático entre ambas partes.
De acuerdo con el corresponsal del medio en Pakistán, varias zonas de la ciudad, incluida la Zona Roja, uno de los sectores más custodiados de Islamabad, quedaron bajo confinamiento, con carreteras cerradas y controles reforzados. Las medidas incluyeron restricciones de circulación y un despliegue adicional de fuerzas de seguridad.
En las últimas 24 horas aterrizaron en Islamabad varios aviones Boeing C-17 Globemaster III, que, según el informe, trasladaban equipos de avanzada, entre ellos personal de seguridad y vehículos blindados. La llegada de personal estadounidense alimentó las especulaciones sobre el avance de los preparativos para las conversaciones, aunque la posición de Irán todavía no fue aclarada.
El régimen de Irán anunció el lunes a la madrugada que mantendrá restringido el tránsito en el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos, en medio de la tensión por el alto el fuego que expira el miércoles. El vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, sostuvo que la “seguridad” de ese paso estratégico “no es gratis” y vinculó la estabilidad del mercado energético al fin de la presión sobre Teherán.