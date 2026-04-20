EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y altos funcionarios de la Casa Blanca viajarán este lunes a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones sobre la guerra con Irán, en un contexto de máxima tensión regional y a dos días del vencimiento del alto el fuego previsto para el miércoles. Teherán no confirmó públicamente su asistencia y medios estatales iraníes incluso deslizaron que las negociaciones podrían no celebrarse.

Entre los principales puntos de fricción aparecen el control de las reservas de uranio iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz, donde el suministro mundial de energía permanece interrumpido desde hace semanas.

En paralelo, medios estatales informaron que el ejército iraní advirtió que responderá después de que la Armada estadounidense disparara contra un buque de carga iraní y lo incautara en el Golfo de Omán.

La escalada de la crisis impactó de inmediato en los mercados internacionales. El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 90,17 dólares, con una suba superior al 7%, mientras que el Brent del mar del Norte avanzó un 6,5% hasta los 96,27 dólares, en reacción al agravamiento de las tensiones entre Washington y Teherán.