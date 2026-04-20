Mundo

EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano

Según el comunicado militar publicado en X, el mismo representaba “una amenaza inmediata” tanto para las fuerzas desplegadas como para los civiles israelíes, por lo que fue alcanzado para “eliminar la amenaza”

Guardar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y altos funcionarios de la Casa Blanca viajarán este lunes a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones sobre la guerra con Irán, en un contexto de máxima tensión regional y a dos días del vencimiento del alto el fuego previsto para el miércoles. Teherán no confirmó públicamente su asistencia y medios estatales iraníes incluso deslizaron que las negociaciones podrían no celebrarse.

Entre los principales puntos de fricción aparecen el control de las reservas de uranio iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz, donde el suministro mundial de energía permanece interrumpido desde hace semanas.

En paralelo, medios estatales informaron que el ejército iraní advirtió que responderá después de que la Armada estadounidense disparara contra un buque de carga iraní y lo incautara en el Golfo de Omán.

La escalada de la crisis impactó de inmediato en los mercados internacionales. El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 90,17 dólares, con una suba superior al 7%, mientras que el Brent del mar del Norte avanzó un 6,5% hasta los 96,27 dólares, en reacción al agravamiento de las tensiones entre Washington y Teherán.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:16 hsHoy

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva ronda de negociaciones con Irán

El vicepresidente de EEUU partirá este lunes acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la participación de Teherán, la creciente crisis en el estrecho de Ormuz y el inminente vencimiento del alto el fuego previsto para el miércoles

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva ronda de negociaciones con Irán (REUTERS)
JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva ronda de negociaciones con Irán (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegará este lunes a Pakistán junto a una delegación de alto nivel de la Casa Blanca para una nueva ronda de conversaciones con Irán, en medio de las dudas sobre la participación de Teherán, la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y la cercanía del vencimiento del alto el fuego entre ambos países, fijado para el miércoles.

Leer la nota completa
06:33 hsHoy

El Gobierno de Australia advirtió que el país enfrenta “mayor shock energético de su historia” por la guerra de Irán

El Gobierno australiano advirtió este lunes que el país enfrenta “el mayor shock energético de su historia” en medio de la guerra en Oriente Medio y de las dificultades para el tránsito de crudo en el estratégico estrecho de Ormuz. En declaraciones a la cadena pública ABC, el ministro de Industria y Ciencia, Tim Ayres, describió el escenario como “muy volátil”, después de que un buque de la Marina de Estados Unidos disparó contra una embarcación que, según Washington, intentaba romper el bloqueo impuesto a puertos iraníes.

La advertencia de Canberra se conoció mientras la tensión militar aumentó en la zona. El Ejército de Irán denunció que el ataque estadounidense contra un buque iraní cerca de Ormuz constituyó una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington, y aseguró que respondió con ataques de drones contra barcos de Estados Unidos. Irán retomó el sábado el “control estricto” del estrecho, apenas un día después de anunciar su reapertura, en paralelo al cerco naval que Washington mantiene sobre Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

Ayres sostuvo que el Gobierno australiano impulsa la desescalada y el cese de las hostilidades, al tiempo que trabaja para reforzar la seguridad del suministro de combustible y fertilizantes a nivel nacional y regional. Según explicó, estas medidas buscan “proporcionar un amortiguador” para proteger al país y a sus ciudadanos del impacto de un shock energético sin precedentes. El ministro señaló además que la prioridad oficial pasa por garantizar la seguridad energética en el corto plazo y fortalecer la resiliencia económica e industrial en el largo plazo, aunque evitó confirmar una extensión de las medidas temporales de alivio del costo de vida.

05:46 hsHoy

Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar&nbsp;en el sur de Líbano&nbsp;

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron durante la noche un lanzador cargado y listo para el lanzamiento en el área de Kfarkela, en el sur de Líbano, al norte de la línea de defensa avanzada, con el objetivo de evitar una amenaza directa sobre los asentamientos del norte de Israel.

Según el comunicado militar, el lanzador representaba “una amenaza inmediata” tanto para las fuerzas desplegadas como para los civiles israelíes, por lo que fue alcanzado para “eliminar la amenaza”. El ejército sostuvo que la operación respondió a necesidades de autodefensa y a la protección de la población civil.

Las FDI añadieron que continuarán tomando las medidas que consideren necesarias para garantizar la seguridad de los civiles del Estado de Israel y de sus tropas en el terreno. Además, señalaron que seguirán operando para despejar el área bajo su control y eliminar cualquier amenaza contra sus fuerzas y la población civil.

05:11 hsHoy

El ejército estadounidense publicó un vídeo del abordaje del buque iraní que intentó burlar el bloqueo en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acaba de publicar un nuevo vídeo en el que se ve a infantes de marina abordando el buque Touska, de bandera iraní, en el Golfo de Omán.

La publicación en X muestra a infantes de marina despegando del buque de asalto anfibio USS Tripoli en helicóptero, para luego descender mediante cuerdas hasta el buque portacontenedores.

04:18 hsHoy

Islamabad refuerza la seguridad ante posibles conversaciones entre EEUU e Irán

Islamabad refuerza la seguridad ante posibles conversaciones entre EEUU e Irán (REUTERS/Waseem Khan/Foto de archivo)
Islamabad refuerza la seguridad ante posibles conversaciones entre EEUU e Irán (REUTERS/Waseem Khan/Foto de archivo)

Islamabad quedó bajo fuerte dispositivo de seguridad mientras continúan sin confirmación oficial las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Según informó Al Jazeera, la capital pakistaní activó preparativos especiales ante la expectativa de un eventual encuentro diplomático entre ambas partes.

De acuerdo con el corresponsal del medio en Pakistán, varias zonas de la ciudad, incluida la Zona Roja, uno de los sectores más custodiados de Islamabad, quedaron bajo confinamiento, con carreteras cerradas y controles reforzados. Las medidas incluyeron restricciones de circulación y un despliegue adicional de fuerzas de seguridad.

En las últimas 24 horas aterrizaron en Islamabad varios aviones Boeing C-17 Globemaster III, que, según el informe, trasladaban equipos de avanzada, entre ellos personal de seguridad y vehículos blindados. La llegada de personal estadounidense alimentó las especulaciones sobre el avance de los preparativos para las conversaciones, aunque la posición de Irán todavía no fue aclarada.

03:29 hsHoy

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

“No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar, al mismo tiempo, que la seguridad sea gratuita para los demás”, afirmó el vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos
Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

El régimen de Irán anunció el lunes a la madrugada que mantendrá restringido el tránsito en el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos, en medio de la tensión por el alto el fuego que expira el miércoles. El vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, sostuvo que la “seguridad” de ese paso estratégico “no es gratis” y vinculó la estabilidad del mercado energético al fin de la presión sobre Teherán.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

IsraelIránMedio OrienteGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaAli Khamenei

Últimas noticias

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva ronda de negociaciones con Irán

El vicepresidente de EEUU partirá este lunes acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la participación de Teherán, la creciente crisis en el estrecho de Ormuz y el inminente vencimiento del alto el fuego previsto para el miércoles

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva ronda de negociaciones con Irán

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

“No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar, al mismo tiempo, que la seguridad sea gratuita para los demás”, afirmó el vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

“Las fuerzas armadas de la República islámica responderán pronto y tomarán medidas de represalia contra los militares estadounidenses”, señaló el Estado Mayor persa

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

Los proyectiles Hwasongpho-11 Ra, equipados con ojiva de bombas de racimo, fueron lanzados hacia el mar de Japón

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

El precio del petróleo abrió al alza y superó los 90 dólares el barril por la escalada en Medio Oriente

Tanto el crudo estadounidense como el de referencia global registraron subas superiores al 6% en el inicio de la jornada en Asia

El precio del petróleo abrió al alza y superó los 90 dólares el barril por la escalada en Medio Oriente

ÚLTIMAS NOTICIAS

Amenazas de tiroteos en Neuquén: las autoridades activaron un protocolo ante la escalada de denuncias

Amenazas de tiroteos en Neuquén: las autoridades activaron un protocolo ante la escalada de denuncias

Hoy darán a conocer el veredicto para la ex pareja de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas tras un robo

El último gag de Benny Hill: el triste final del hombre que hizo reír al mundo y murió sentado frente al televisor rodeado de comida

El homenaje a Freddie Mercury que fue visto por mil millones de personas en todo el mundo y cambió la percepción social sobre el VIH

Luces y sombras de Cantinflas: los elogios de Chaplin, su infancia pobre y las infidelidades que marcaron su vida familiar

INFOBAE AMÉRICA

La nueva Gran América del Norte

La nueva Gran América del Norte

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva ronda de negociaciones con Irán

Charlize Theron sobre las declaraciones de Timothée Chalamet sobre la poca importancia del ballet: “Dentro de diez años la IA hará su trabajo”

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

DEPORTES

Prometió un circuito de lujo en Zárate para la Fórmula 1 y 140 millones de dólares: la increíble historia de Velociudad

Prometió un circuito de lujo en Zárate para la Fórmula 1 y 140 millones de dólares: la increíble historia de Velociudad

La palabra de la Federación Internacional de Automovilismo tras el accidente en el Rally Sudamericano

El video de los incidentes en el clásico Cerro Porteño-Olimpia: el cruce entre hinchas y la Policía que obligó a suspender el partido

La ácida crítica de Astrada al VAR por la jugada del final en el Superclásico: “Estaba durmiendo o tomando café tranquilo”

El boletín de River en la caída ante Boca en el Superclásico: los puntos más bajos y el desafío de Coudet