La palabra de la Federación Internacional de Automovilismo tras el accidente en el Rally Sudamericano

Un auto se despistó y provocó heridos entre el público

Tras el trágico accidente ocurrido este domingo durante el Rally Sudamericano en Mina Clavero, Córdoba, que provocó la muerte de un joven e hirió de gravedad a una mujer y una menor, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se expresó a través de un comunicado oficial.

El incidente se produjo cuando uno de los autos participantes perdió el control durante el tramo Giulio Cesare -el cual quedó suspendido temporalmente- e impactó contra el público, provocando heridas múltiples y de gravedad en la víctima, de 25 años. A pesar de haber recibido asistencia médica su estado se agravó y falleció.

Según informó Radio Suquía, el vehículo involucrado, un Volkswagen Polo tripulado por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez, se despistó entre los primeros kilómetros del recorrido. Al perder la estabilidad, el auto salió del circuito, dio varias vueltas en el aire y terminó por ingresar al área destinada a los espectadores, donde se encontraba una importante cantidad de seguidores del evento. El saldo inmediato fue de un muerto y dos personas heridas. El momento del accidente quedó registrado en una grabación que se viralizó rápidamente.

Ante dicho episodio de gran impacto, durante la segunda fecha del certamen que contaba con la participación de 72 tripulaciones de diferentes países y una masiva asistencia de aficionados, la FIA lamentó lo sucedido mediante un posteo que hizo en redes sociales.

(Cadena 3)

El organismo expresó sus condolencias a los familiares de los afectados y lamentó “profundamente el trágico incidente”.

El comité de crisis, conformado por la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino (ACA), la FIA y representantes del Gobierno de Córdoba, se activó de inmediato. El tramo afectado fue neutralizado y los servicios sanitarios ingresaron al lugar para asistir a los afectados.

La niña y una mujer de 40 años recibieron atención médica y fueron trasladadas a un hospital regional. La menor fue estabilizada y se encuentra fuera de peligro, mientras que la mujer sufrió una fractura en una de sus piernas.

En otro tramo del texto publicado, la organización internacional agradeció la rápida respuesta del personal de emergencias y señaló además su compromiso de brindar apoyo total a los organizadores del rally, al ACA, a CODASUR y a las autoridades locales encargadas de investigar el hecho. La entidad enfatizó que acompañará las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

El comunicado

La FIA lamenta profundamente el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda ronda del Campeonato FIA CODASUR de Rally en el Rally Sudamericano Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

Expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y equipos médicos por su rápida respuesta.

La FIA brindará su total apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), CODASUR y a las autoridades locales pertinentes en su investigación sobre el incidente.

El organismo internacional compartió un comunicado tras el accidente en Mina Clavero que dejó un fallecido y heridos (IG fia.official)

Según los reportes de Cadena 3, el desarrollo de la competencia quedó bajo evaluación. La organización priorizó la seguridad de los espectadores y de todos los involucrados en la competencia, mientras las autoridades trabajan para determinar las causas que llevaron al despiste del vehículo.

La fecha en Mina Clavero del Rally Sudamericano y el Rally Argentino comenzó con una destacada presencia de equipos tanto locales como extranjeros, generando expectativas altas en torno al desarrollo de la competencia. Dentro de la categoría RC2N, especialmente relevante para el FIA Rally Sudamericano, participaron escuderías como las de Ulysses Bertholdo y Mario Dalmut (Mitsubishi), Manuel Irala Gamell junto a Emanuel Fernández (Mitsubishi), y César Pedotti con Nicolás Elizaur (Mitsubishi). La dimensión internacional del evento quedó reflejada en la inscripción de tripulaciones exclusivas del certamen sudamericano, entre ellas Tiago Weiler con Juan Sánchez(Toyota),Alejandro Galanti junto a Marcelo Toyotoshi (Toyota), así como el binomio de Didier Arias y Héctor Núnez (Volkswagen), directamente involucrados en el incidente.