Inundaciones en Santiago del Estero: hay más de 100 familias evacuadas tras un feroz temporal

Cayeron 140 milímetros de agua en la zona sur de la provincia. Hay calles anegadas, casas inundadas y familias evacuadas. (fm90.5 Santiago del Estero)

La ciudad de Los Juríes en Santiago del Estero enfrenta una situación de emergencia tras un temporal que dejó más de 140 milímetros de lluvia en apenas un día, superando ampliamente los registros habituales y generando anegamientos en calles y barrios enteros. La situación se intensificó debido a que las malas condiciones climáticas se replicaron durante varios días.

Desde la municipalidad, encabezada por el intendente Javier Carbajal, indicaron que la situación es “dramática” y que se “encuentra trabajando de manera ininterrumpida desde el primer momento, sin haber detenido su labor en ningún instante”. Los detalles de la situación fueron informados a través de las redes sociales de la ciudad pertenenciente al departamento General Taboada.

El temporal también impactó en otras localidades del sudeste santiagueño, como Añatuya, donde las precipitaciones comenzaron cerca del mediodía y ya acumulan cerca de 90 milímetros, provocando cortes en el suministro eléctrico y complicaciones en distintos barrios. En zonas como San José y Comercio, el agua ingresó a las viviendas y numerosas familias debieron ser evacuadas.

Dos hombres cargan a una mujer para ayudarla a cruzar una calle con graves inundaciones, en Los Juríes (Fm90.5 Santiago del Estero)

Las imágenes capturadas por las autoridades demuestran las difucultades ocasionadas por el agua y las consencuencias del temporal. Mediante un comunicado se informó que, en coordinación con Defensa Civil de la provincia, desplegaron un operativo de asistencia y acompañamiento a más de 120 familias afectadas. Las acciones incluyeron tanto a la ciudad como a zonas rurales, alcanzando a vecinos de los Lotes 41, 42, 53, 5 y 6, además de las localidades El Cuadrado y Tomás Young, donde se brindó ayuda directa a quienes sufrieron las consecuencias del temporal.

Las lluvias comenzaron días atrás y afectaron a otras localidades como Añatuya (Municipalidad de Los Juríes)

Las autoridades desplegaron operativos de asistencia (Municipalidad de Los Juríes)

El intendente Carbajal destacó el trabajo conjunto entre las áreas municipales y los organismos provinciales, remarcando que la prioridad es asistir a cada familia. Además, valoró el apoyo recibido desde el Gobierno provincial, señalando que tras gestiones ante las autoridades se logró reforzar el operativo de asistencia en la ciudad y las localidades vecinas.

“Se están llevando adelante tareas de asistencia y evacuación en distintos puntos de la ciudad. Se ha dispuesto el Hospital (ya colapsado), Iglesia de Dios, convento de las hermanas y el Polideportivo Municipal como espacios de contención para las familias afectadas. Agradecemos profundamente a las autoridades de cada una de estas instituciones por su compromiso y predisposición”, repasaron.

La imagen capta una calle anegada por la inundación. A lo lejos se observa a un motociclista y un coche intentando avanzar (Municipalidad de Los Juríes)

Los operativos de rescate y asistencia comenzaron hace tres días cuando se desataron los primero chaparrones. “Lamentablente se registran lluvias nuevamente en nuestra ciudad acompañadas por tormentas eléctricas”, escribieron en ese momento.

“La Municipalidad de Los Juríes solicita a los vecinos extremar las medidas de precaución: evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, resguardarse durante la tormenta eléctrica, no circular por zonas anegadas y mantenerse alejados de cables, postes o cualquier artefacto con electricidad, colocar bolsas de arena para evitar el ingreso de agua a su domicilio", aseguraron.

Las autoridades advirtieron sobre el peligro de acercarse a obras en construcción o estructuras afectadas por el temporal y recordaron que está habilitada una línea telefónica de emergencia para asistir a los vecinos.

Vecinos utilizan una canoa para transportar bienes y asistir a otros en medio de las aguas crecidas. Las autoridades pusieron a disposición centros de evacuación (Municipalidad de Los Juríes)

En cuanto al pronóstico, para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para la mayor parte del territorio santiagueño, salvo algunas ciudades del noreste, para las cuales la alerta es naranja. Se anticipó una inestabilidad que permanecerá durante toda la jornada. Habrá precipitaciones durante la madrugada, la mañana y parte de la tarde.

Las autoridades pusieron a disposición el Hospital (ya colapsado), Iglesia de Dios, convento de las hermanas y el Polideportivo Municipal (Municipalidad de Los Juríes)

Se prevé que la zona experimente lluvias y tormentas aisladas de diferente intensidad, con posibilidad de episodios puntualmente intensos. Estos fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían llegar a los 70 km/h. Se esperan acumulados de lluvia entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían ser superados.