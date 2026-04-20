“Un emblema de nuestra identidad cultural”: así despidió el Gobierno a Luis Brandoni

La Secretaría de Cuultura de la Nación lamentó el fallecimiento del actor, a quien definió como "un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina"

La Secretaría de Cultura de la Nación expresó su pesar por la muerte de Luis Brandoni, ocurrida este lunes por la madrugada. A través de un extenso mensaje, el titular Leonardo Cifelli expresó públicamente su pesar y recordó al artista, a quien definió como "una de las grandes figuras de la cultura argentina”.

Brandoni murió a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado en terapia intensiva a causa de un hematoma derivado de una caída en su domicilio, según informaron fuentes cercanas al actor. La noticia fue confirmada por su amigo y productor Carlos Rottemberg minutos después de la medianoche.

El evento en el que Brandoni fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura (Jaime Olivos)

El titular de la cartera resaltó en su mensaje: “Desde la Secretaría de Cultura de la Nación tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorgamos, en reconocimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión de nuestro país”. El texto circuló desde la madrugada e iba acompañado de un video que repasaba la vida de Brandoni en 3 minutos.

Su compromiso con el oficio y su integridad ética fueron reconocidos en distintos ámbitos. “Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, subrayó Cifelli en su mensaje de despedida.

El saludo oficial del funcionario de Gobierno sintetizó: “Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura. Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor, con un profundo agradecimiento por todo lo que nos dejó”.

Un tuit del Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, lamenta profundamente el fallecimiento de Luis "Beto" Brandoni, destacando su legado cultural

Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, supo construir una carrera que abarcó el arte y la vida pública. Sus primeros años transcurrieron en una familia trabajadora. Su padre, José Domingo Brandoni, fue empleado bancario y presidente del Club Sportivo Dock Sud, y su madre, Luisa Valentina Emiliani, se dedicó a las tareas domésticas. El barrio donde creció marcó su visión social, y el propio actor evocaba con frecuencia las experiencias que lo formaron. “Admiré a figuras como Pepe Arias y Olinda Bozán”, recordaba Brandoni sobre sus primeras influencias.

La confirmación oficial de su fallecimiento llegó de la mano de Rottemberg, quien además adelantó los detalles de la despedida pública: “Estamos organizando su despedida. La idea es que sea mañana (hoy) desde el mediodía en la Legislatura y el martes a la mañana en el Panteón de Actores”. El productor, en diálogo con Teleshow, reconoció la magnitud de la pérdida: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Además de su faceta artística, tuvo una activa participación en el gremialismo y la política. Militó por los derechos laborales de los trabajadores del sector y ocupó cargos sindicales, convirtiéndose en una referencia para colegas y nuevas generaciones.

El escritor y director Gastón Duprat junto a Brandoni (Jaime Olivos)

Su vida personal estuvo marcada por el apego a sus raíces. Tras la muerte de su padre en 1985, junto a su hermano Gerardo donaron tierras familiares en San Rafael, Mendoza, a cambio de la construcción de una escuela que hoy lleva el nombre de José Domingo Brandoni. También mantuvo siempre su vínculo con River Plate, club del que fue hincha desde joven, cuando su familia se mudó cerca del estadio Monumental.

En distintas entrevistas, Brandoni abordó con serenidad la idea de la muerte. “No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima”, confesó en una de sus últimas reflexiones públicas, recogida por Teleshow. Sus palabras resumen la actitud con la que transitó sus últimos años, lejos del temor y con gratitud por el recorrido.