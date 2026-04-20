Deportes

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Las primeras versiones indican que el delantero habría sufrido una presunta conmoción cerebral y una posible fractura en la zona facial, específicamente en la mandíbula o el pómulo

Guardar
Falcao García
Falcao García salió en ambulancia tras un fuerte choque aéreo en el clásico ante América de Cali. - crédito Millonarios FC

Radamel Falcao García tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico en Cali luego de sufrir un fuerte golpe en el rostro durante el partido entre Millonarios y América de Cali, disputado en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.

El delantero samario fue titular en el compromiso, pero disputó únicamente el primer tiempo. Durante ese periodo presentó una jugada en la que terminó con un impacto directo en el rostro tras un choque aéreo con el defensor Daniel Rosero.

Acción del golpe y salida del partido

El incidente ocurrió en una disputa de balón por vía aérea. En la acción, Falcao intentó ganar la posesión, pero terminó chocando con el defensor rival, lo que provocó su caída inmediata al césped.

El jugador fue atendido por el cuerpo médico de Millonarios dentro del terreno de juego. Aunque intentó reincorporarse, su estado no permitió que continuara en el compromiso, por lo que fue sustituido en el entretiempo.

En su lugar ingresó Beckham David Castro, quien posteriormente tuvo una opción clara de gol que terminó en el palo.

Traslado en ambulancia a centro médico en Cali

Durante el descanso del partido, Falcao García fue trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad de Cali. La información fue confirmada desde el estadio por la periodista Lizzy Cardona, quien informó que el movimiento se realizó de manera preventiva tras la evaluación inicial del cuerpo médico.

El traslado se produjo como parte del protocolo médico ante el tipo de trauma sufrido en la zona facial.

Primeros reportes médicos: conmoción y estudios complementarios

Los primeros reportes indican que el jugador habría presentado una conmoción cerebral, situación que activó el protocolo de sustitución adicional permitido por la FIFA en casos de golpes en la cabeza o posibles afectaciones neurológicas.

Posteriormente, se presume que el cuerpo médico ordenó estudios complementarios debido a la persistencia del dolor en la zona facial, específicamente en mandíbula y pómulo.

A partir de ese momento comenzaron a surgir versiones sobre la posible gravedad de la lesión.

Versiones médicas y periodísticas sobre posible fractura

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, entregó una primera actualización tras el partido, sin confirmar un diagnóstico definitivo:

Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, señaló.

Esta declaración se dio luego de que el jugador fuera trasladado a la clínica y mientras se realizaban los primeros estudios.

Por su parte, la periodista Lizzy Cardona entregó información adicional a través de su cuenta en la red social X: “Extraoficialmente, Falcao García se fracturó el malar (pómulo), posiblemente sea operado en Cali”.

Esta versión se conoció mientras avanzaban las evaluaciones médicas en el centro asistencial.

En paralelo, el periodista César Augusto Londoño entregó un reporte más detallado sobre los exámenes realizados:

“Tras el trauma facial sufrido por Falcao García frente a América, se sacaron radiografías en la Clínica Imbanaco, pero se deben esperar otros resultados para el diagnóstico definitivo del cirujano maxilofacial. Inicialmente, se teme por una fractura en el hueso cigomático”.

Las periodistas Lizzy Cardona y César Augusto Londoño informaron versiones preliminares sobre una posible fractura facial en Falcao, a la espera de confirmación oficial. - crédito X
Las periodistas Lizzy Cardona y César Augusto Londoño informaron versiones preliminares sobre una posible fractura facial en Falcao, a la espera de confirmación oficial. - crédito X

Según esta información, los médicos especialistas están a la espera de estudios adicionales para determinar con precisión el alcance de la lesión.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial por parte de Millonarios.

Millonarios perdió 3-1 ante América de Cali

El compromiso terminó con victoria 3-1 a favor del América de Cali, resultado correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Millonarios inició el partido con Falcao García y Leonardo Castro en el frente de ataque, pero tuvo dificultades para generar opciones claras de gol durante la primera parte.

El equipo local abrió el marcador con un gol de Dany Rosero tras una jugada de balón detenido ejecutada por Rafael Carrascal. Antes del descanso, Adrián Ramos amplió la diferencia.

En el segundo tiempo, Jhon Murillo marcó el tercer tanto del conjunto escarlata. El descuento de Darwin Quintero llegó en los minutos finales del encuentro.

Millonarios - América
Millonarios perdió 3-1 ante América de Cali en el Pascual Guerrero y quedó en una situación comprometida en la tabla de la Liga BetPlay. - crédito Colprensa

Situación de Millonarios en la Liga BetPlay

Con esta derrota, Millonarios quedó con 22 puntos y se ubicó en la undécima posición de la tabla, fuera de los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El equipo bogotano tiene dos partidos pendientes en la fase regular y está obligado a sumar victorias para mantener opciones matemáticas de clasificación, además de depender de otros resultados.

La situación médica de Falcao García se suma a este panorama, a la espera de la confirmación oficial sobre la gravedad de su lesión y el tiempo estimado de incapacidad.

Temas Relacionados

Falcao Garcíalesión Falcaofractura facial FalcaoMillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

La selección Tricolor eliminó a Brasil en las semifinales y jugará por segundo año consecutivo la final del Sudamericano Sub17, el cual ganó en una sola ocasión

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

La Tricolor derrotó a Argentina en la final del Campeonato Sudamericano de la Conmebol que se jugó en Paraguay y ahora llegará a la Copa del Mundo como campeón de América

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay

El equipo local marcó la diferencia desde el primer tiempo con eficacia en el juego aéreo y mantuvo el control en la segunda mitad. El conjunto ‘embajador’ intentó reaccionar en los minutos finales, pero la falta de contundencia le impidió cambiar el resultado

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Caminar es una de las opciones que comienza a tomar fuerza entre los turistas que irán al MetLife Stadium debido a la subida al transporte público y el alto valor para reservar un parqueadero

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Adama Diallo, Ousmane Diomande y Martial Godo son tres de los jugadores más jóvenes de la selección africana que pintan para ser figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Deportes

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking