Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Falcao García salió en ambulancia tras un fuerte choque aéreo en el clásico ante América de Cali. - crédito Millonarios FC

Radamel Falcao García tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico en Cali luego de sufrir un fuerte golpe en el rostro durante el partido entre Millonarios y América de Cali, disputado en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.

El delantero samario fue titular en el compromiso, pero disputó únicamente el primer tiempo. Durante ese periodo presentó una jugada en la que terminó con un impacto directo en el rostro tras un choque aéreo con el defensor Daniel Rosero.

Acción del golpe y salida del partido

El incidente ocurrió en una disputa de balón por vía aérea. En la acción, Falcao intentó ganar la posesión, pero terminó chocando con el defensor rival, lo que provocó su caída inmediata al césped.

El jugador fue atendido por el cuerpo médico de Millonarios dentro del terreno de juego. Aunque intentó reincorporarse, su estado no permitió que continuara en el compromiso, por lo que fue sustituido en el entretiempo.

En su lugar ingresó Beckham David Castro, quien posteriormente tuvo una opción clara de gol que terminó en el palo.

Traslado en ambulancia a centro médico en Cali

Durante el descanso del partido, Falcao García fue trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad de Cali. La información fue confirmada desde el estadio por la periodista Lizzy Cardona, quien informó que el movimiento se realizó de manera preventiva tras la evaluación inicial del cuerpo médico.

El traslado se produjo como parte del protocolo médico ante el tipo de trauma sufrido en la zona facial.

Primeros reportes médicos: conmoción y estudios complementarios

Los primeros reportes indican que el jugador habría presentado una conmoción cerebral, situación que activó el protocolo de sustitución adicional permitido por la FIFA en casos de golpes en la cabeza o posibles afectaciones neurológicas.

Posteriormente, se presume que el cuerpo médico ordenó estudios complementarios debido a la persistencia del dolor en la zona facial, específicamente en mandíbula y pómulo.

A partir de ese momento comenzaron a surgir versiones sobre la posible gravedad de la lesión.

Versiones médicas y periodísticas sobre posible fractura

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, entregó una primera actualización tras el partido, sin confirmar un diagnóstico definitivo:

“Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, señaló.

Esta declaración se dio luego de que el jugador fuera trasladado a la clínica y mientras se realizaban los primeros estudios.

Por su parte, la periodista Lizzy Cardona entregó información adicional a través de su cuenta en la red social X: “Extraoficialmente, Falcao García se fracturó el malar (pómulo), posiblemente sea operado en Cali”.

Esta versión se conoció mientras avanzaban las evaluaciones médicas en el centro asistencial.

En paralelo, el periodista César Augusto Londoño entregó un reporte más detallado sobre los exámenes realizados:

“Tras el trauma facial sufrido por Falcao García frente a América, se sacaron radiografías en la Clínica Imbanaco, pero se deben esperar otros resultados para el diagnóstico definitivo del cirujano maxilofacial. Inicialmente, se teme por una fractura en el hueso cigomático”.

Las periodistas Lizzy Cardona y César Augusto Londoño informaron versiones preliminares sobre una posible fractura facial en Falcao, a la espera de confirmación oficial. - crédito X

Según esta información, los médicos especialistas están a la espera de estudios adicionales para determinar con precisión el alcance de la lesión.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial por parte de Millonarios.

Millonarios perdió 3-1 ante América de Cali

El compromiso terminó con victoria 3-1 a favor del América de Cali, resultado correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Millonarios inició el partido con Falcao García y Leonardo Castro en el frente de ataque, pero tuvo dificultades para generar opciones claras de gol durante la primera parte.

El equipo local abrió el marcador con un gol de Dany Rosero tras una jugada de balón detenido ejecutada por Rafael Carrascal. Antes del descanso, Adrián Ramos amplió la diferencia.

En el segundo tiempo, Jhon Murillo marcó el tercer tanto del conjunto escarlata. El descuento de Darwin Quintero llegó en los minutos finales del encuentro.

Millonarios perdió 3-1 ante América de Cali en el Pascual Guerrero y quedó en una situación comprometida en la tabla de la Liga BetPlay. - crédito Colprensa

Situación de Millonarios en la Liga BetPlay

Con esta derrota, Millonarios quedó con 22 puntos y se ubicó en la undécima posición de la tabla, fuera de los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El equipo bogotano tiene dos partidos pendientes en la fase regular y está obligado a sumar victorias para mantener opciones matemáticas de clasificación, además de depender de otros resultados.

La situación médica de Falcao García se suma a este panorama, a la espera de la confirmación oficial sobre la gravedad de su lesión y el tiempo estimado de incapacidad.