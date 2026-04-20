Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron una nueva embarcación en el Caribe y mataron a tres personas, en una operación que, según el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM), tuvo como objetivo una nave que transitaba por “rutas conocidas del narcotráfico”, de acuerdo con un mensaje difundido este domingo en sus redes sociales.

En un posteo publicado en la red social X, el organismo militar precisó que “bajo la dirección del comandante del Comando Sur (Southcom), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

Según la información difundida por Estados Unidos, la acción se apoyó en datos de inteligencia que, de acuerdo con el propio comunicado, confirmaban que la “embarcación participaba en operaciones de narcotráfico”.

El mensaje oficial agregó que “tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación” y remarcó que ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

El nuevo ataque se produjo en el marco de la operación “Southern Spear” (Lanza del Sur), la campaña militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que comprende Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

El objetivo de esta operación incluyó incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico en la región, en una estrategia más amplia impulsada por Washington tras acusar de “narcoterrorismo” a redes asociadas al régimen venezolano.

El mensaje oficial agregó que “tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación” y remarcó que ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido (EP)

La operación Lanza del Sur comenzó sus acciones contra supuestas lanchas del narcotráfico, sin que hasta ahora se conozcan pruebas concretas, y buscó incrementar la presión contra Venezuela y el ex dictador Nicolás Maduro, quien el 3 de enero fue capturado en una operación militar realizada por Washington. Actualmente, Maduro se encuentra preso y en juicio en Nueva York.

La ofensiva militar continuó después de esa captura y se extendió más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

SOUTHCOM sostuvo además que las acciones militares se basaron en inteligencia que confirmaba la participación de las embarcaciones en operaciones de narcotráfico, al tiempo que reiteró que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido en los ataques reportados durante el fin de semana. La campaña militar estadounidense en la región acumula al menos 173 víctimas mortales.

La ofensiva generó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones internacionales, entre ellos denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales.

También derivó en tensiones diplomáticas, incluidas las manifestadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Actualmente, Maduro se encuentra preso y en juicio en Nueva York (REUTERS)

La nueva acción reportada por el Comando Sur se inscribe así en la continuidad de la operación Lanza del Sur, que desde septiembre del año pasado concentra ataques sobre embarcaciones que Estados Unidos vincula con redes de narcotráfico y organizaciones terroristas designadas dentro de su esquema de seguridad regional.

(Con información de EFE y AFP)