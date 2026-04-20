Ni huevos ni salmón: el alimento rico en proteína que previene enfermedades del corazón y es buena para personas con diabetes

Una mujer prepara un snack para antes de ir a entrenar (Freepik)

Las proteínas son un nutriente esencial para el funcionamiento del organismo, ya que participan en la construcción y reparación de tejidos, la formación de enzimas y hormonas, y el mantenimiento del sistema inmunológico. Además, resultan fundamentales para preservar la masa muscular, especialmente con el paso de los años, cuando el cuerpo tiende a perderla de forma natural. Un adecuado consumo de proteínas también contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso corporal, y desempeña un papel clave en procesos metabólicos básicos que sostienen la energía y el equilibrio general del organismo.

En un momento en el que la sociedad comienza a ser más consciente de la importancia de una alimentación saludable, las lentejas resurgen como uno de los alimentos más completos y accesibles. Aunque tradicionalmente se han asociado a la cocina casera, estas legumbres han pasado de ser un plato humilde a convertirse en un referente nutricional respaldado por la evidencia científica.

Su perfil nutricional las sitúa en una posición privilegiada dentro de la dieta mediterránea. Son económicas, versátiles y, sobre todo, altamente nutritivas. Uno de los aspectos más destacados de este alimento es su contenido proteico, que aportan aproximadamente 26 gramos de proteínas por cada 100 gramos, una cifra notable dentro del mundo vegetal.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), se trata de proteínas de origen vegetal, lo que las convierte en un recurso esencial para dietas vegetarianas. No obstante, estas proteínas son deficitarias en metionina, un aminoácido esencial, por lo que los expertos recomiendan combinarlas con cereales como el arroz para lograr un perfil proteico completo.

Un plato de lentejas (Shutterstock)

Las lentejas, mucho más que proteínas

Más allá de las proteínas, las lentejas destacan por su bajo contenido en grasa, lo que las hace especialmente adecuadas para dietas equilibradas y para la prevención de enfermedades cardiovasculares. A diferencia de otros alimentos ricos en proteínas, no aportan grasas saturadas en cantidades relevantes, lo que refuerza su papel como opción saludable.

El contenido en vitaminas es otro de sus puntos fuertes, cuenta la FEN. Las lentejas son ricas en tiamina, niacina, folatos y vitamina B6, nutrientes esenciales para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. De hecho, una sola ración puede cubrir hasta el 29 % de la ingesta diaria recomendada de tiamina en hombres adultos con actividad física moderada, según datos de la FEN. Este aporte resulta especialmente relevante en una dieta moderna donde el consumo de alimentos ultraprocesados ha desplazado a fuentes naturales de micronutrientes.

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Una legumbre que es fuente de hierro y vitamina C

En el apartado mineral, las lentejas también ofrecen un perfil destacado. Son fuente de hierro no hemo, magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio. El hierro, aunque de origen vegetal y por tanto de menor absorción que el de origen animal, sigue siendo clave en la prevención de la anemia, especialmente si se combina con alimentos ricos en vitamina C que mejoran su biodisponibilidad.

Otro de los beneficios fundamentales de las lentejas es su contenido en fibra, tanto soluble como insoluble. Aunque en menor concentración que otras legumbres, esta fibra resulta suficiente para favorecer el tránsito intestinal y ayudar a combatir el estreñimiento, uno de los problemas digestivos más comunes en la población. Además, la fibra contribuye a la regulación de los niveles de glucosa en sangre, lo que convierte a las lentejas en un alimento recomendable para personas con diabetes o en riesgo de desarrollarla.