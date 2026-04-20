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La ácida crítica de Astrada al VAR por la jugada del final en el Superclásico: “Estaba durmiendo o tomando café tranquilo”

El exjugador y técnico del Millonario analizó la derrota de River ante Boca y remarcó la influencia del arbitraje en el desenlace del partido

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La derrota de River Plate frente a Boca Juniors por 1-0, con gol de penal de Leandro Paredes en el Superclásico por el Torneo Apertura, generó un análisis contundente de Leonardo Astrada en el programa F10 de ESPN. Además, ironizó sobre el accionar del VAR a cargo de Héctor Paletta, diciendo que “estaba durmiendo, estaba tomando café tranquilo” cuando se esperaba la revisión de la polémica jugada sobre el final.

El resultado es mentiroso. En primer lugar, me preocupó lo del árbitro, porque en un momento, cuando Boca estaba presionado, cobró tres o cuatro faltas mitad de cancha para sacar a Boca de atrás. Y, a partir de ahí, después River tuvo dos equivocaciones defensivas que las pagó muy caro”, señaló el exjugador y técnico del Millonario.

River Plate perdió por la minima ante Boca Juniors en el Estadio Mas Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)
River Plate perdió por la minima ante Boca Juniors en el Estadio Mas Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Astrada profundizó en cómo el equipo del Chacho Coudet manejó el partido: “Tuvo una jugada previa de Merentiel que erró el gol y después la del penal. Creo que River intentó jugar, fue dominador de todo sin tener la profundidad necesaria. Y después, en el segundo tiempo, Boca se replegó directamente tras dos contragolpes, tuvo alguna situación y era un claro penal en el final. Si vos cobrás un empujón en mitad de cancha, el empujón que está en el final es penal”.

En el tramo final, River reclamó con vehemencia un penal tras la caída de Lucas Martínez Quarta en el área, luego de un empujón de Lautaro Blanco. El árbitro Darío Herrera decidió no sancionar la falta y el VAR, a cargo de Héctor Paletta, no convocó al juez para que revisara la jugada en el monitor. Sin embargo, esta situación no pasó inadvertida para Astrada, quien afirmó: “Es increíble el penal que no cobra. En ningún momento va a disputar la pelota. Si vos saltás y lo empujás con el salto, vos disputás la pelota. Él no salta. Él va a empujar directamente”.

El exvolante central también criticó la postura del Xeneize: “Si Boca hubiera empatado, estarían liquidando a Úbeda. Si salimos del resultado, lo que propuso Boca fue muy triste, muy triste en todo momento”. Y sumó que el conjunto visitante “nunca intentó jugar a lo que venía jugando en los partidos anteriores”.

A su vez, mientras se intensificaban las protestas por el penal no sancionado, Darío Herrera decidió amonestar a Gonzalo Montiel en medio del tumulto. La tensión se mantuvo alta incluso después del pitazo final, cuando el reclamo persistió. Martínez Quarta, acompañado por Joaquín Freitas, Maximiliano Salas y el campeón del mundo amonestado, volvió a dirigirse hacia el árbitro todavía impactados por la acción, reiteraron su postura. “Fue penal”, insistieron todos en el campo de juego, evidenciando su malestar por la decisión arbitral que marcó el cierre del encuentro.

A pesar de las protestas, Boca Juniors se llevó la victoria en el estadio Monumental y, en la próxima jornada, el equipo de Claudio Úbeda tendrá que visitar a Defensa y Justicia el próximo jueves 23 de abril. Por su parte, el Millonario recibirá a Aldosivi el sábado 25 en el Monumental.

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