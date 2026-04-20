Las 5 mejores películas de Luis Brandoni para recordar al gran actor argentino

Luis Brandoni protagonizó La odisea de los giles, la película argentina más vista de 2019, superando el millón de espectadores

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Luis Brandoni se consolidó como una de las figuras más representativas del cine argentino, con una carrera que logró atravesar generaciones, formatos y cambios en la industria sin perder vigencia. Desde sus primeros pasos en la pantalla grande hasta sus éxitos más recientes, el actor construyó un recorrido que combina popularidad, reconocimiento crítico y una fuerte conexión con el público. En el medio de la tristeza por su muerte a los 86 años, el recuerdo de solo algunos de sus películas más destacadas.

Uno de los hitos más recientes de su carrera llegó con La odisea de los giles, película que superó el millón de espectadores y se convirtió en el film nacional más visto de 2019. Dirigida por Sebastián Borensztein y basada en la novela La noche de la Usina, la producción también fue distinguida con el premio Goya a mejor película iberoamericana, reafirmando el impacto de Brandoni más allá de las fronteras locales. En ese film, interpretó a Antonio Fontana, un vecino de un pueblo bonaerense que intenta recuperar lo perdido en medio de la crisis económica de fines de los 90, en una historia atravesada por la épica de los perdedores.

Mi obra maestra mostró la memorable química entre Luis Brandoni y Guillermo Francella en una comedia cargada de humor e ironía

Entre los títulos más destacados de su filmografía, se pueden identificar cinco producciones que sintetizan distintas etapas de su carrera y ayudan a entender su permanencia en la escena cultural. A La odisea de los giles se suma Mi obra maestra, donde compartió pantalla con Guillermo Francella en una dupla que logró una química tan efectiva como memorable. Allí, Brandoni dio vida a Renzo Nervi, un artista en decadencia cuya relación con su representante articula una historia cargada de humor, ironía y tensiones.

Su carrera cinematográfica comenzó en 1966 con Escala musical, dirigida por Leo Fleider. Si bien el film respondía a una lógica más cercana al entretenimiento de la época, marcó el punto de partida de una trayectoria que con el tiempo ganaría profundidad y diversidad. A partir de allí, el actor fue construyendo una presencia constante en el cine argentino, alternando entre proyectos comerciales y producciones de fuerte contenido cultural.

Escala musical marcó el debut cinematográfico de Luis Brandoni y el inicio de una trayectoria que se extendería por más de cinco décadas

En ese recorrido, uno de los títulos más emblemáticos es Esperando la carroza (1985), dirigida por Alejandro Doria. Con el paso del tiempo, la película se transformó en un clásico indiscutido y en un fenómeno cultural que excede lo cinematográfico. Las frases de su personaje, como “¡Tres empanadas!” o “Ahí lo tenés al pelotudo”, se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano y siguen circulando en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, que redescubren la película desde nuevas lecturas.

La comedia Esperando la carroza transformó a Brandoni en parte del imaginario argentino, convirtiéndose en un clásico intergeneracional

A esta lista se suma Darse cuenta (1984), una obra que abordó temáticas sociales con una mirada comprometida y que dejó una huella profunda en el público. El impacto de ese film llegó incluso a situaciones inesperadas: el propio Brandoni contó que fue asaltado por una persona que, durante el robo, recitaba diálogos de esa película, una anécdota que refleja hasta qué punto sus trabajos lograron instalarse en el imaginario colectivo.

En paralelo al cine, Brandoni mantuvo una presencia constante en televisión y teatro, con proyectos como Un gallo para Esculapio, donde interpretó a un personaje clave dentro de una narrativa criminal contemporánea. Ese tipo de trabajos le permitió renovar su vínculo con nuevas audiencias y demostrar su capacidad de adaptación a distintos lenguajes y formatos.

En Darse cuenta, Brandoni abordó temáticas sociales con una mirada comprometida, dejando huella profunda en el público y la cultura popular

Que el actor se haya mantenido durante tantos años en la cima del cine nacional no es casual. Su elección de proyectos, su versatilidad y su capacidad para construir personajes cercanos al público explican por qué se convirtió en una figura convocante. Su legado no solo se mide en premios o cifras de taquilla, sino también en la forma en que sus personajes siguen vivos en la memoria colectiva, reafirmando su lugar como un ícono indiscutido de la cultura popular.