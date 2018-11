En términos de riqueza, no nos hemos destacado en lo absoluto: allá por el año 1895 fuimos (estrenando la cima y por única vez) primeros en el mundo en términos de riqueza per cápita. Si bien perdimos el puesto más alto inmediatamente, lo cierto es que defendimos dignamente nuestro lugar entre las sociedades más ricas hasta mediados del siglo XX, donde si bien es cierto que ya no éramos primeros en el mundo, sí nos encontrábamos en un más que enorgullecedor quinto puesto, donde nuestra riqueza por habitante era equivalente al 97% de la riqueza de un ciudadano estadounidense. A partir de allí nos hundimos lentamente en la decadencia: hoy apenas podemos defender el puesto 60 en ese ranking mundial.