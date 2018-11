Explicarle al "círculo rojo", bastante descuidado en la estrategia comunicacional y política de Cambiemos, no es un tema menor: las inversiones nunca llegaron porque el Gobierno no presentó un plan económico que hiciera creíble que bajaría el déficit fiscal. Ahora los inversores esperan a ver qué plan hay para más allá del 2019 y el robusto apoyo del FMI para que la economía argentina vuelva a ser viable política y económicamente: con estos costos impositivos y laborales no es un país atractivo.