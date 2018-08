Producir una tonelada de oro no es lo mismo que producir una tonelada de billetes (cuando me refiero al peso de los billetes, no me refiero a las que se pesaban en la era k, porque en el primero hay todo un costo de producción que no permite producir en cualquier cantidad. En el caso de la moneda fiduciaria, el límite está en la cantidad de papel, tinta e imprentas que puedan imprimir billetes.