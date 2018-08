Hay otros dos fenómenos intercurrentes en relación con esta soledad deseada o no. Por un lado, el fenómeno de vivir solo. Hay personas que pueden vivir solas, deseando o no, pero que no tienen por qué sentir soledad. Son dos cosas totalmente diferentes. Seguramente si le pido que haga memoria, conocerá alguna persona que, aunque viva sola, está perfectamente conectada a su entorno social.