Por si alguien no entendió, Albino sostuvo: "Corten la televisión, que es la escuela de la imbecilidad y la tilinguería" (hasta ahí vaya y pase), pero no tardó en llegar al nudo, a la yema de su más profunda convicción. "Antes era más fácil controlar la familia, miramos todo el día obscenidades. Hay que educarlos para el amor, no para el sexo animal". No entró en detalles el exponente sobre qué entiende por "sexo animal", pero si uno revisa conceptos anteriores, no quedan dudas.