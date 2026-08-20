Una planta automotriz argentina retomó la producción continua tras un año de suspensiones parciales

La planta de General Motors Argentina en Alvear, Santa Fe, retomó el ritmo de producción continua tras un año de un esquema en el que se paraba una semana al mes

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En medio de una caída general de ventas y producción nacional de automóviles, General Motors Argentina anunció este miércoles el reinicio de la operación industrial a tiempo completo en su planta de Alvear, provincia de Santa Fe, tras todo un año en el que había permanecido funcionando bajo un esquema de alternancia para adecuarse a una menor demanda.

Ese programa comenzó en julio de 2025, y constaba de tres semanas de producción con un turno de 8 horas y una semana de suspensión laboral y de producción. En aquel momento se informó que ese esquema se mantendría hasta diciembre, pero cuando llegó esa fecha se decidió continuarlo durante todo 2026.

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A pesar de esa planificación previa, este miércoles la filial argentina de la automotriz americana informó en un comunicado de prensa que ya se completó el reacomodamiento y la fábrica argentina “a partir del 19 de agosto retomará sus operaciones productivas continuas, dando por finalizado el esquema de suspensiones laborales y paradas de producción en lo que resta del año. Esto permitirá sostener un nivel de producción consistente para atender los compromisos de exportación que se mantienen a los mismos niveles de 2025”, comenzó la comunicación oficial.

“En este sentido, GM y SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) acordaron implementar una operación de un turno de seis horas, sin suspensiones. General Motors continúa avanzando en el fortalecimiento de una operación competitiva y sustentable, reafirmando su compromiso con la producción y comercialización de vehículos innovadores para sus clientes”, finalizó.

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La producción nacional de Chevrolet vuelve a ser de cinco días semanales con un turno de 6 horas de extensión

Como dato adicional, Infobae pudo saber que la reducción del turno a seis horas no implica una remuneración equivalente para sus operarios, sino que se pagará salarios por siete horas de trabajo, en un esquema que es genera representa un mejor ingreso para los colaboradores en comparación con el anterior de una semana de suspensión por mes.

Fuentes de la empresa señalaron que, además del acuerdo salarial con el sindicato, el esquema de producción continua es mejor también para el funcionamiento de la planta, lo que le permite ser más eficiente respecto al modelo de trabajar tres semanas y parar una.

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Adicionalmente, aseguraron que retomar la producción de cinco días a la semana en un turno y extenderla todo el mes permitirá recuperar el volumen de producción y terminar el año sin caída interanual de producción respecto al resultado del año pasado.

En 2025, el volumen de producción de la planta de Rosario fue de 16.586 unidades y las exportaciones fueron 14.480 unidades. Esto representa un esquema en el cual el 85% de la producción argentina se exporta a Brasil, donde el 40% de los Chevrolet Tracker son de origen argentino.

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Asimismo, en Argentina se vendieron en 2025 unas 17.647 unidades de ese modelo, con lo cual cerca de 15.000 vehículos fueron importados desde Brasil para abastecer el mercado local.

La caída de ventas de Tracker en Brasil en 2025 fue lo que determinó una necesaria readecuación del volumen de producción de la fábrica argentina, que, tras un año con ese esquema de una semana de parada de la planta, logró estabilizar ambas variables para poder volver a producir normalmente.

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La Chevrolet Tracker es el único modelo que se produce en la planta santafesina de GM. El 85% de la producción se exporta a Brasil, desde donde llegan otras versiones al mercado local

A nivel de ventas en Argentina, Chevrolet ocupa el quinto lugar en el ranking de patentamientos acumulados desde enero a mediados de agosto, con 29.184 unidades. La marca tiene actualmente el 8,3% de cuota en el mercado, y además del Chevrolet Tracker nacional, comercializa Onix y Onix Plus, Spin, Sonic, Trailblazer y las pickup Montana y S10 que llegan desde Brasil, la gama de vehículos electrificados que incluye Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV importados desde China, y la pick up Ful Size Silverado como único modelo que se trae desde el mercado mexicano.

Las otras fábricas argentinas

Hay otras plantas nacionales que tienen reducido su actual volumen de producción en la actualidad, aunque no todos los casos están motivados por caída de demanda.

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De hecho, la única en esa condición es la fábrica de Stellantis en Palomar, donde se producen Peugeot 208 y 2008, que redujo la producción a solo un turno desde el mes de mayo.

Las restantes son las de Volkswagen en General Pacheco y Renault en Córdoba, y en ambos casos es debido a que se están iniciando dos proyectos industriales de relevancia para las automotrices.

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Volkswagen está preparando la producción de la nueva generación de su pick up Amarok, que verá la luz cerca de marzo de 2027, mientras que Renault está ultimando sus instalaciones para iniciar la producción de la nueva camioneta compacta Niágara, que comenzará efectivamente la fabricación en serie en el mes de octubre de este año.