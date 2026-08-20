Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Cómo es la Cuesta del Lipán de Jujuy, el peligroso camino en el que murió una mujer tras caer por un barranco

La ruta cruza la puna jujeña y deslumbra por su altitud, curvas cerradas y puntos de observación

Cuesta de Lipán RN52 Jujuy (foto larutanatural.gob.ar)
Este corredor supera los 4.170 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto
Guardar

El accidente reciente en la Cuesta del Lipán puso en foco a uno de los trayectos más reconocidos del norte argentino. El domingo pasado, una familia de turistas sufrió un vuelco en el que una mujer perdió la vida tras caer más de 80 metros por un barranco, mientras recorrían este camino de alta montaña. El siniestro, registrado en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, involucró a una camioneta alquilada en la que viajaban cinco integrantes oriundos de Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires.

La Cuesta del Lipán atrae turistas nacionales e internacionales por su combinación de paisajes imponentes, desafíos viales y acceso a destinos emblemáticos como las Salinas Grandes. Este corredor, situado en la Ruta Nacional 52, une la localidad de Purmamarca con la Puna jujeña, superando los 4.170 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Abra de Potrerillos.

PUBLICIDAD

El ascenso comienza en los alrededores de Purmamarca, a cerca de 2.200 metros de altitud. A lo largo de la ruta, los viajeros atraviesan una sucesión de curvas cerradas y pendientes pronunciadas que ofrecen vistas únicas de la Quebrada de Humahuaca y la transición hacia la puna. La obra vial, reconocida por su ingeniería, permite observar el cambio de colores y formas en el paisaje, con paradas estratégicas en miradores habilitados para la contemplación y la fotografía.

Cómo es la Cuesta del Lipán

El recorrido es elegido por diferentes agencias y operadores turísticos, que suelen incluirlo en excursiones de jornada completa desde Salta o San Salvador de Jujuy. Estas salidas típicamente contemplan una visita previa al Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, el ascenso por la cuesta y tiempo libre en las Salinas Grandes, donde el blanco resplandeciente del salar contrasta con el azul del cielo y la aridez de la puna.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Policía de Jujuy remarcó la importancia de extremar las precauciones durante el tránsito por la Cuesta del Lipán, especialmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 12 y 30, donde se concentran las bajadas más pronunciadas y las curvas más cerradas. En este sentido, recomendaron a los conductores utilizar el freno motor en los descensos, circular a baja velocidad y evitar el uso del pedal de freno de forma constante. Además, sugirieron consultar el estado de la ruta antes del viaje, revisar el vehículo y realizar controles mecánicos exhaustivos.

Entre las advertencias, la policía subrayó la necesidad de detenerse únicamente en los miradores habilitados para tomar fotografías y evitar hacerlo en zonas no autorizadas, ya que se registraron accidentes por maniobras imprudentes en sectores peligrosos. Se aconseja también respetar todas las normas viales, evitar distracciones como el uso del teléfono celular y mantenerse atento a las condiciones meteorológicas, que pueden cambiar abruptamente en la región, presentando neblinas, vientos fuertes o heladas.

La Cuesta del Lipán destaca por sus paisajes y alturas

La experiencia turística se completa con la posibilidad de adquirir artesanías y productos regionales en los puntos panorámicos, donde los visitantes suelen detenerse para contemplar la magnitud del paisaje y la obra vial. El trayecto continúa después del Abra de Potrerillos hacia las Salinas Grandes, uno de los salares más extensos del país, y permite seguir viaje hasta Susques y el Paso de Jama, en la frontera con Chile.

La Cuesta del Lipán se mantiene transitable durante todo el año, aunque se recomienda evitar los meses de mayor frío por la presencia de heladas y la posibilidad de nevadas. Los especialistas sugieren informarse previamente sobre el clima y el estado de la ruta antes de iniciar el ascenso, especialmente en invierno.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasJujuyCuesta del LipánMujerbarranco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la Fiscalía admitió un error grave en la prueba y aseguró que “quieren voltear el debate”

El proceso continúa este jueves en un clima de máxima tensión luego de que un defensor dejara el descubierto que los fiscales y peritos analizaron estudios médicos del padre de Diego en vez de los del Diez en la causa. Adelantan varios planteos

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la Fiscalía admitió un error grave en la prueba y aseguró que “quieren voltear el debate”

Tiros, fuga marcha atrás y policías arrollados: imágenes de una persecución de película en Neuquén

Ocurrió este martes en el barrio Valentina Sur de la capital provincial. El video de una secuencia tan inédita como impactante

Tiros, fuga marcha atrás y policías arrollados: imágenes de una persecución de película en Neuquén

Aumentaron las muertes por enfermedades en las cárceles de Argentina: los números y las razones del fenómeno

Se trata de los fallecimientos por enfermedad en el sistema bonaerense y el Servicio Penitenciario Federal. En paralelo, los suicidios y homicidios bajaron. Tuberculosis, adicciones e indigencia en detenidos, tres de las claves

Aumentaron las muertes por enfermedades en las cárceles de Argentina: los números y las razones del fenómeno

Neuquén: un chacarero italiano murió tras una discusión familiar y la Justicia investigó el motivo

Honorio Rozza, de 66 años, fue encontrado sin vida tendido en su vivienda. Qué reveló el informe preliminar de la autopsia en donde se caratuló el caso como una “muerte violenta”

Neuquén: un chacarero italiano murió tras una discusión familiar y la Justicia investigó el motivo

Entraron a su casa, le robaron su guitarra eléctrica y la encontró publicada en internet

Un músico recuperó su Fender Telecaster después de identificarla en Marketplace y dar aviso a las autoridades, quienes organizaron un operativo encubierto

Entraron a su casa, le robaron su guitarra eléctrica y la encontró publicada en internet

DEPORTES

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

TELESHOW

El desopilante sketch de Darío Barassi dirigido por Mario Pergolini: “Paremos en el próximo planeta”

El desopilante sketch de Darío Barassi dirigido por Mario Pergolini: “Paremos en el próximo planeta”

Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

Wanda Nara a pleno disfrute en su lujoso yate con toda su familia hasta el anochecer: canciones, risas y nueva capitana

La pregunta sin filtro del padre de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “¿Qué te enamoró de mi hija?”

Angelita Torres confesó su amor por Marcos Giles en vivo: “Me enamoré de todo de él”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren laboratorio hidropónico y decomisan más de 300 plantas de marihuana en operativo policial en Costa Rica

Descubren laboratorio hidropónico y decomisan más de 300 plantas de marihuana en operativo policial en Costa Rica

La nueva regulación de neumáticos en California podría recortar en USD 1.000 millones al año el gasto de los conductores

Liberan a la hermana de Sebastián Marset en Bolivia

Especialista salvadoreño alerta sobre incremento de síntomas de Covid-19 en el sector privado

El video del nacimiento de Renata: la Policía uruguaya difundió el parto de urgencia que atendieron dos efectivos