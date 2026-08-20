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Mercados: las acciones y los bonos argentinos son negociados con alzas moderadas, mientras baja Wall Street

El S&P Merval porteño sube 0,6% después de tres bajas consecutivas. Los bonos en dólares rebotan 0,4% en promedio, con un riesgo país en los 517 puntos básicos

Wall Street negocia con tendencia negativa y vuelve a subir el petróleo.
Wall Street negocia con tendencia negativa y vuelve a subir el petróleo.
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Las acciones estadounidenses operan en baja este jueves después de que el presidente norteamericano Donald Trump prometiera presionar económicamente a Irán, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo, mientras que los rendimientos de los bonos de EEUU también repuntaron tras la sorpresiva decisión del Tesoro estadounidense de intervenir en el mercado.

A las 11:30 horas, el promedio industrial Dow Jones cae 0,6%, mientras que el S&P 500 retrocede 0,3%. El Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, desciende 0,5% después de que los tres principales índices registraran ganancias el miércoles.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,6% en pesos, a 2.890.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son transados en dólares en Wall Street hay números dispares. Del lado ganador resaltan Vista Energy (+4,5%), Adecoagro (+3,1%), Transportadora Gas del Sur (+2,3%) e YPF (+1,9%, a USD 51,02)

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- rebotaban un 0,4% en promedio, para moderar la tendencia muy descendente a lo largo de agosto, con pérdidas promedio del 5 por ciento. El riesgo país de JP Morgan cede un entero para la Argentina, en los 517 puntos básicos, aun cerca de su punto máximo en tres meses.

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Los mercados globales se tambalearon después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, interviniera para reducir los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo , lo que podría complicar la intención del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, de permitir que los mercados contribuyan en parte al ajuste monetario por parte de la Fed.

Sin embargo, la tasa de los bonos del Tesoro repuntó este jueves. El rendimiento a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 4,7%, mientras que el rendimiento a 30 años aumentó 5 puntos básicos hasta el 5,25%. Por su parte, el Bitcoin se disparó más del 10% y alcanzó los 70.000 dólares por primera vez desde principios de junio.

Quinta suba seguida para el petróleo

Los precios del petróleo operaban en máximos de tres semanas, impulsados por el temor a que el estancamiento en el conflicto con Irán siga afectando al suministro procedente de la clave región productora de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte con entrega en octubre ganaban 2,7%, a USD 94,06 el barril para octubre, y los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos para octubre avanzaban 2,9%, a 86,8 dólares.

“Tanto el Brent como el WTI alcanzaron sus máximos desde el 24 de julio y registraban ganancias por quinta sesión consecutiva”, precisó Reuters.

“Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo elevadas, lo que deja margen para nuevas interrupciones en el suministro”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS. “La disminución de las exportaciones petroleras procedentes de Oriente Medio está volviendo a tensar el mercado”, acotó.

La decisión de Emiratos Árabes Unidos de suspender todas las transacciones financieras y económicas con Irán hasta nuevo aviso ha vuelto a centrar la atención en las tensas relaciones entre el gran productor petrolero del golfo Pérsico y Teherán.

“Los precios del petróleo siguen altos, ya que el mercado se ve respaldado por los ataques esporádicos en Oriente Medio, pero carece de un nuevo impulso sin una escalada significativa”, señaló a Reuters Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment.

“Es probable que el mercado mantenga una tendencia alcista gradual, dada la incertidumbre sobre las negociaciones de paz y las tensiones que involucran a Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán”, añadió.

El presidente Trump dijo el martes que no se están llevando a cabo negociaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz está abierto, afirmación que negó Teherán. Un día después, Trump advirtió de las consecuencias económicas que sufrirá cualquier país que proporcione “ayuda vital” a Irán.

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