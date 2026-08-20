Cinco mujeres heridas en dos hechos de violencia en Honduras tras ataques separados con machete y arma de fuego

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer informó 176 requerimientos fiscales y 33 sentencias condenatorias en el primer semestre de 2026.

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La violencia contra las mujeres volvió a quedar en evidencia con dos hechos registrados en diferentes zonas de Honduras, que dejaron a cinco mujeres heridas y trasladadas de emergencia a centros asistenciales. Uno ocurrió en Olancho y el otro en Atlántida, según reportes preliminares.

El primer caso ocurrió en la aldea Minas de Oro, municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, donde tres mujeres fueron atacadas presuntamente por un familiar durante una discusión.

Las víctimas fueron identificadas como Carla Rodríguez, de 42 años, quien sería esposa del supuesto agresor; Alba Rodríguez, de 38 años, su cuñada; y Elba Aldana, de 58 años, su suegra.

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De acuerdo con la información preliminar, el hombre llegó hasta la vivienda y comenzó una discusión con las mujeres. En medio del altercado, el sujeto habría reaccionado de manera violenta y tomó un machete para atacarlas.

Traslado de las víctimas

Las tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Aníbal Murillo, en el municipio de Olanchito, Yoro, donde recibieron atención médica debido a las lesiones provocadas durante el ataque.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a versiones preliminares sobre lo ocurrido. Las autoridades competentes serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas del hecho, así como la responsabilidad penal del señalado.

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El segundo hecho se registró en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, donde una madre y su hija fueron víctimas de un ataque armado.

Las mujeres fueron identificadas como Nidia Ramírez y Mercedes Ramírez. Según los reportes preliminares, ambas se desplazaban en un vehículo tipo pick-up de doble cabina cuando fueron atacadas a disparos en la calle 8, en la intersección hacia la colonia Miramar.

Tras el ataque, las dos mujeres fueron trasladadas de emergencia al Hospital General de Atlántida para recibir atención médica.

Las circunstancias que provocaron el ataque, así como la identidad de los responsables y el móvil del hecho, permanecen bajo investigación.

Cifras sobre la violencia contra las mujeres

Los ataques se producen en un contexto de preocupación por la violencia que afecta a las mujeres hondureñas.

Datos recientes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muestran que las muertes violentas de mujeres han continuado durante 2026. A mediados de año, el observatorio informaba 168 casos.

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En 2025, las mujeres lideraron las quejas al Sistema Nacional, con 2.803 denuncias mayoritariamente por derechos civiles y políticos. (Foto: Destacado)

El fenómeno, además, no se limita a los asesinatos. La violencia doméstica, el maltrato familiar, las agresiones físicas y sexuales y otras formas de violencia afectan a mujeres de diferentes edades y regiones del país.

En los primeros meses de 2026, el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró miles de denuncias relacionadas con violencia doméstica y maltrato familiar, de acuerdo con datos citados por organismos defensores de los derechos de las mujeres.

Agresiones en el entorno familiar

El ataque registrado en Olancho vuelve a poner atención sobre la violencia que puede producirse dentro del entorno familiar.

Que las víctimas tengan un vínculo de parentesco con el presunto agresor constituye un elemento relevante para las investigaciones, especialmente porque la violencia contra las mujeres puede manifestarse dentro de espacios donde deberían existir relaciones de protección y convivencia.

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El Ministerio Público mantiene una Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER), encargada de investigar y judicializar delitos cometidos contra mujeres.

Durante los primeros seis meses de 2026, la FEP-MUJER de la Regional del Norte reportó la presentación de 176 requerimientos fiscales contra personas acusadas de delitos en perjuicio de mujeres y la obtención de 33 sentencias condenatorias por delitos como violación, violencia contra la mujer, maltrato familiar y quebrantamiento de medidas o condenas.

En otra jornada nacional desarrollada en mayo, la Fiscalía informó sobre 43 requerimientos fiscales por delitos contra mujeres, además de 19 medidas de seguridad contra agresores y 10 órdenes de captura.

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Investigación de los casos

Para especialistas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, la violencia debe analizarse como un fenómeno que puede comenzar con agresiones, amenazas, intimidación o maltrato y escalar hasta hechos de mayor gravedad.

La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, ha advertido que las muertes violentas de mujeres dejaron de ser hechos aislados y representan una emergencia que requiere respuestas institucionales, especialmente en materia de investigación y judicialización.

Un familiar habría atacado con un machete a tres mujeres durante una discusión en Olancho.

El problema también está relacionado con la violencia ejercida por personas cercanas a las víctimas. En declaraciones recogidas durante el año, Ayestas señaló que parejas, exparejas y personas conocidas aparecen entre los agresores en algunos de los casos de muertes violentas de mujeres.

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En el caso de Olancho será necesario esclarecer qué originó la discusión y qué ocurrió inmediatamente antes de que las tres mujeres fueran atacadas con el machete.

En La Ceiba, las investigaciones deberán determinar quiénes dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban Nidia y Mercedes Ramírez, además de establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra ellas y cuál habría sido el motivo.