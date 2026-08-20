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Descubren laboratorio hidropónico y decomisan más de 300 plantas de marihuana en operativo policial en Costa Rica

Un trabajo conjunto entre cuerpos de seguridad permitió descubrir un laboratorio oculto en El Cacao, con cientos de plantas, marihuana lista para distribución y sistemas de cultivo avanzados

Un allanamiento en una vivienda de Alajuela permitió a la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública incautar cannabis, tres kilos de droga procesada y sistemas avanzados de cultivo (Cortesía: Expediente).
Un allanamiento en una vivienda de Alajuela permitió a la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública incautar cannabis, tres kilos de droga procesada y sistemas avanzados de cultivo (Cortesía: Expediente).
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El trabajo coordinado de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de la Fuerza Pública permitió la detección y desarticulación de un laboratorio de marihuana hidropónica en El Cacao, Alajuela, el 19 de agosto.

En la operación, las autoridades lograron el decomiso de 321 plantas de marihuana, 3,080 gramos de la droga ya procesada y diversos implementos para el cultivo hidropónico. Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo representa un golpe contra las estructuras dedicadas a la producción y distribución de marihuana.

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De acuerdo con la información compartida por la Fuerza Pública, la intervención se originó a partir de una denuncia sobre actividades sospechosas en una propiedad ubicada en Tuetal Norte, Alajuela.

Tras labores de verificación, los cuerpos policiales confirmaron la existencia de una plantación de marihuana y coordinaron el allanamiento con la PCD.

Laboratorio de cultivo hidropónico de marihuana localizado en el interior de una vivienda en Alajuela (Cortesía: Expediente).
Laboratorio de cultivo hidropónico de marihuana localizado en el interior de una vivienda en Alajuela (Cortesía: Expediente).

El decomiso también incluyó 321 matas de marihuana en distintos estados de crecimiento y cerca de 3 kilos de marihuana lista para su comercialización, así como equipos especializados para el cultivo bajo condiciones controladas. Los agentes participantes en el operativo detallaron que, además de la droga, se incautaron sistemas automatizados de riego y dispositivos para regular la temperatura y humedad del ambiente.

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Según las autoridades, en la vivienda se localizó un laboratorio completamente equipado con sistemas de iluminación, ventilación, fertilizantes y otros elementos utilizados para la producción de marihuana hidropónica. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y establecer las conexiones con posibles redes de distribución.

Un oficial de la Fuerza Pública detalla los resultados de un operativo antidrogas en Alajuela. La operación culminó con la desarticulación de un laboratorio y el decomiso de 321 matas de marihuana.

¿Qué es el cultivo hidropónico de marihuana?

El cultivo hidropónico de marihuana consiste en el desarrollo de plantas utilizando soluciones acuosas ricas en nutrientes, sin la necesidad de emplear suelo agrícola. Este método permite un mayor control sobre los factores ambientales, como la iluminación, la humedad y la temperatura, potenciando el crecimiento acelerado y la calidad de la cosecha. Los sistemas hidropónicos pueden incluir medios inertes como perlita, fibra de coco o lana de roca, donde las raíces de las plantas absorben directamente los nutrientes disueltos en el agua.

La marihuana hidropónica se ha popularizado en los últimos años debido a los altos rendimientos y la calidad que ofrece en comparación con el cultivo tradicional. Las autoridades de Costa Rica han señalado que este tipo de producción representa un desafío adicional, ya que puede desarrollarse en espacios cerrados y pasar desapercibida en zonas residenciales.

De acuerdo con especialistas de la DIAC, el cultivo hidropónico facilita la producción continua durante todo el año y reduce los riesgos asociados a plagas y enfermedades propias del suelo, incrementando así el atractivo para quienes buscan dedicarse a esta actividad ilícita.

Infografía con ilustraciones de plantas de marihuana en sistemas hidropónicos, equipos de cultivo, una casa con sótano y logo de Infobae.
Una infografía detalla el sistema de cultivo hidropónico de marihuana, sus componentes esenciales, beneficios de crecimiento acelerado y la posibilidad de uso para actividades ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Legislación costarricense sobre el cultivo de marihuana

La legislación costarricense prohíbe el cultivo, producción y tráfico de marihuana, sea cual sea el método utilizado. Según la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas (Ley N° 8204), el artículo 58 establece sanciones para quienes “siembren, cultiven o cosechen plantas de las que se pueda extraer alguna droga”. Las penas pueden oscilar entre los 8 y 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad y las circunstancias agravantes.

Las autoridades insisten en que el cultivo de marihuana, incluso bajo sistemas hidropónicos, constituye un delito grave contemplado por la ley costarricense.

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