La comisión de postulación abre la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas en Guatemala

La Comisión de Postulación de Guatemala abrió la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas del período 2026-2030.(Guatemala Visible)

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La Comisión de Postulación abrió en Guatemala la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas y recibirá expedientes del 21 al 25 de agosto de 2026 en la Universidad Rafael Landívar, en un proceso que debe concluir con una nómina de seis candidatos antes del 22 de septiembre para que el Congreso designe al titular del período 2026-2030 antes del vencimiento del mandato actual, el 12 de octubre.

El plazo de inscripción será de cinco días y, una vez cerrado, no se admitirán expedientes ni documentos adicionales. La elección final en el Congreso requerirá 81 votos, mientras que la comisión está integrada por 27 comisionados y ya fijó las reglas con las que evaluará a los postulantes.

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La convocatoria, publicada en el Diario de Centro América, está dirigida a profesionales de la contaduría pública y auditoría interesados en integrar la lista que será enviada al Legislativo. Los expedientes deberán presentarse en el Salón Luis Gonzaga, S.J., Edificio H, de la Universidad Rafael Landívar, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Los horarios de recepción cambian según el día. El sábado 22 de agosto la ventanilla funcionará de 8:00 a 13:00, mientras que el viernes 21, el lunes 24 y el martes 25 atenderá de 8:00 a 17:00.

Para optar al cargo, los aspirantes deben ser guatemaltecos, tener más de 40 años, contar con título de Contador Público y Auditor, gozar de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido la profesión durante al menos 10 años. El perfil también exige reconocida honorabilidad y prestigio profesional.

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Un aviso de la Comisión de Postulación de Guatemala detalla los requisitos y las fechas para la selección de candidatos a Contralor General de Cuentas, periodo 2026-2030. (Sayda Galicia)

La inscripción exige papelería física, archivo digital y constancias vigentes

La documentación debe entregarse en original o en fotocopia legalizada notarialmente, en formato físico y además en un único archivo PDF de hasta 150 MB en una memoria USB. La papelería debe ir en el orden solicitado, foliada, rubricada en cada página y firmada con índice, según el perfil aprobado por la comisión.

El formulario de solicitud de inscripción y el perfil completo del cargo están disponibles en comisioncgc2026.gt. Todas las constancias y certificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar el expediente, una regla que el pleno aprobó por unanimidad para evitar fechas rígidas dentro de cada requisito.

La comisión aprobó ese perfil el 18 de agosto con 27 votos a favor, tras una revisión artículo por artículo presidida por el rector Miquel Cortés Bofill. En esa sesión también quedó establecido que la experiencia profesional podrá acreditarse con contratos o constancias emitidas por las entidades en las que trabajó el aspirante, con indicación del tiempo y del cargo desempeñado.

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Entre los ajustes incorporados al documento figura la redacción de un requisito de independencia y objetividad. A propuesta del decano Gerson Tobar, el expediente deberá incluir una constancia del Tribunal Supremo Electoral que acredite que el postulante no está afiliado a ningún partido político.

Ese mismo bloque añadió un acta notarial con declaración jurada de no haber representado ni asesorado a personas vinculadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude o delitos contra la administración pública. A propuesta del comisionado Wilberto Julián Rojas también se incorporó la referencia a contratistas del Estado dentro de los actores frente a los cuales el aspirante debe demostrar independencia.

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La comisión fijó votación oral, quórum de 18 y sesiones públicas

Antes de abrir la convocatoria, la postuladora había definido en su primera sesión las reglas internas del proceso. El órgano fue juramentado por el Congreso el 13 de agosto y sesionó por primera vez al día siguiente en la URL, donde acordó que la votación final para integrar la nómina será a viva voz y por candidato individual.

La nómina deberá contener seis nombres y estar lista antes del 22 de septiembre. La ley obliga a remitirla al Congreso al menos 20 días antes de que concluya el período constitucional del funcionario saliente.

El reglamento interno también fijó que una sesión solo será válida con la presencia de 18 de los 27 integrantes y que ese mismo número será necesario para aprobar cualquier resolución. Las sesiones ordinarias quedaron programadas de lunes a viernes entre 9:00 y 15:00, aunque podrán extenderse y también convocarse en sábado si el calendario lo exige.

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La comisión resolvió además prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la revisión de expedientes, las evaluaciones, las entrevistas y las votaciones. Las intervenciones de los comisionados fueron limitadas a tres minutos en la primera participación y a un minuto en la segunda, con reloj visible para el pleno.

Las sesiones serán públicas y quedarán grabadas. En la plataforma oficial se divulgarán expedientes, actas y grabaciones, y también se prevé la recepción de tachas contra aspirantes, incluso sin sentencia firme, siempre que se refieran a la capacidad, idoneidad u honradez del postulante y estén respaldadas con elementos concretos.

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