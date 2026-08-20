Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La comisión de postulación abre la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas en Guatemala

El órgano recibirá solicitudes del 21 al 25 de agosto de 2026 en la Universidad Rafael Landívar y deberá entregar una lista de seis nombres antes del 22 de septiembre

La OEA planteó que las entrevistas y las pruebas psicométricas tengan reglas públicas, igualdad de condiciones y acceso de cada aspirante a sus resultados.
La Comisión de Postulación de Guatemala abrió la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas del período 2026-2030.(Guatemala Visible)
Guardar

La Comisión de Postulación abrió en Guatemala la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas y recibirá expedientes del 21 al 25 de agosto de 2026 en la Universidad Rafael Landívar, en un proceso que debe concluir con una nómina de seis candidatos antes del 22 de septiembre para que el Congreso designe al titular del período 2026-2030 antes del vencimiento del mandato actual, el 12 de octubre.

El plazo de inscripción será de cinco días y, una vez cerrado, no se admitirán expedientes ni documentos adicionales. La elección final en el Congreso requerirá 81 votos, mientras que la comisión está integrada por 27 comisionados y ya fijó las reglas con las que evaluará a los postulantes.

PUBLICIDAD

La convocatoria, publicada en el Diario de Centro América, está dirigida a profesionales de la contaduría pública y auditoría interesados en integrar la lista que será enviada al Legislativo. Los expedientes deberán presentarse en el Salón Luis Gonzaga, S.J., Edificio H, de la Universidad Rafael Landívar, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Los horarios de recepción cambian según el día. El sábado 22 de agosto la ventanilla funcionará de 8:00 a 13:00, mientras que el viernes 21, el lunes 24 y el martes 25 atenderá de 8:00 a 17:00.

Para optar al cargo, los aspirantes deben ser guatemaltecos, tener más de 40 años, contar con título de Contador Público y Auditor, gozar de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido la profesión durante al menos 10 años. El perfil también exige reconocida honorabilidad y prestigio profesional.

PUBLICIDAD

Documento oficial de la Comisión de Postulación de Guatemala para la elección de Contralor General de Cuentas con texto informativo y lista de requisitos
Un aviso de la Comisión de Postulación de Guatemala detalla los requisitos y las fechas para la selección de candidatos a Contralor General de Cuentas, periodo 2026-2030. (Sayda Galicia)

La inscripción exige papelería física, archivo digital y constancias vigentes

La documentación debe entregarse en original o en fotocopia legalizada notarialmente, en formato físico y además en un único archivo PDF de hasta 150 MB en una memoria USB. La papelería debe ir en el orden solicitado, foliada, rubricada en cada página y firmada con índice, según el perfil aprobado por la comisión.

El formulario de solicitud de inscripción y el perfil completo del cargo están disponibles en comisioncgc2026.gt. Todas las constancias y certificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar el expediente, una regla que el pleno aprobó por unanimidad para evitar fechas rígidas dentro de cada requisito.

La comisión aprobó ese perfil el 18 de agosto con 27 votos a favor, tras una revisión artículo por artículo presidida por el rector Miquel Cortés Bofill. En esa sesión también quedó establecido que la experiencia profesional podrá acreditarse con contratos o constancias emitidas por las entidades en las que trabajó el aspirante, con indicación del tiempo y del cargo desempeñado.

Entre los ajustes incorporados al documento figura la redacción de un requisito de independencia y objetividad. A propuesta del decano Gerson Tobar, el expediente deberá incluir una constancia del Tribunal Supremo Electoral que acredite que el postulante no está afiliado a ningún partido político.

Ese mismo bloque añadió un acta notarial con declaración jurada de no haber representado ni asesorado a personas vinculadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude o delitos contra la administración pública. A propuesta del comisionado Wilberto Julián Rojas también se incorporó la referencia a contratistas del Estado dentro de los actores frente a los cuales el aspirante debe demostrar independencia.

La comisión fijó votación oral, quórum de 18 y sesiones públicas

Antes de abrir la convocatoria, la postuladora había definido en su primera sesión las reglas internas del proceso. El órgano fue juramentado por el Congreso el 13 de agosto y sesionó por primera vez al día siguiente en la URL, donde acordó que la votación final para integrar la nómina será a viva voz y por candidato individual.

La nómina deberá contener seis nombres y estar lista antes del 22 de septiembre. La ley obliga a remitirla al Congreso al menos 20 días antes de que concluya el período constitucional del funcionario saliente.

El reglamento interno también fijó que una sesión solo será válida con la presencia de 18 de los 27 integrantes y que ese mismo número será necesario para aprobar cualquier resolución. Las sesiones ordinarias quedaron programadas de lunes a viernes entre 9:00 y 15:00, aunque podrán extenderse y también convocarse en sábado si el calendario lo exige.

La comisión resolvió además prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la revisión de expedientes, las evaluaciones, las entrevistas y las votaciones. Las intervenciones de los comisionados fueron limitadas a tres minutos en la primera participación y a un minuto en la segunda, con reloj visible para el pleno.

Las sesiones serán públicas y quedarán grabadas. En la plataforma oficial se divulgarán expedientes, actas y grabaciones, y también se prevé la recepción de tachas contra aspirantes, incluso sin sentencia firme, siempre que se refieran a la capacidad, idoneidad u honradez del postulante y estén respaldadas con elementos concretos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la RepúblicaContraloría General de Cuentas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

La acción judicial se origina en una denuncia presentada el 17 de febrero de 2026, tras detectarse transferencias no autorizadas desde la banca en línea de una entidad que restaura un templo católico

Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Dos jóvenes reconocieron ante la justicia su responsabilidad en el atropello fatal de un menor en la carretera vieja a León, mientras la Fiscalía solicitó la máxima condena y la familia rechazó cualquier tipo de acuerdo

Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos

Las autoridades afirman que los ciudadanos trasladados permanecen solo de forma temporal y que, tras arribar en vuelos de repatriación, son llevados a territorio mexicano con apoyo de migración y bajo controles estrictos

Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos

Operación Combate 2 deja cinco aprehendidos en ofensiva contra pandilla Santa Eduviges en Panamá

Las autoridades investigan desde hace más de tres años actividades relacionadas con homicidios, microtráfico, robos y posesión ilegal de armas.

Operación Combate 2 deja cinco aprehendidos en ofensiva contra pandilla Santa Eduviges en Panamá

Descubren laboratorio hidropónico y decomisan más de 300 plantas de marihuana en operativo policial en Costa Rica

Un trabajo conjunto entre cuerpos de seguridad permitió descubrir un laboratorio oculto en El Cacao, con cientos de plantas, marihuana lista para distribución y sistemas de cultivo avanzados

Descubren laboratorio hidropónico y decomisan más de 300 plantas de marihuana en operativo policial en Costa Rica

TECNO

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este jueves

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 20 de agosto

IA, infraestructura y ciberseguridad: las claves de los campus inteligentes para formar el talento del futuro

ENTRETENIMIENTO

Costó apenas unos cientos de dólares producirse y ya recaudó más de 4 millones en cines: la insólita película que se ha vuelto un fenómeno viral

Costó apenas unos cientos de dólares producirse y ya recaudó más de 4 millones en cines: la insólita película que se ha vuelto un fenómeno viral

Los MTV VMAs eliminan la categoría de rock por primera vez en casi cuatro décadas

“La vi salir en una camilla”: una vecina de Hayden Panettiere llamó al 911 varias veces por altercados con su exnovio

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

La caída de la ballena llega a los cines con nuevo tráiler y estreno en octubre

MUNDO

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin

Desaparecieron hace 34 años y el deshielo de un glaciar finalmente reveló dónde estaban

Una escuela australiana construyó un invernadero con 2.000 botellas de plástico

El ministro de Defensa israelí acusó a Erdogan de “arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas” en Siria

Zelensky dijo que Rusia combinó misiles y drones para atacar un hospital infantil, una escuela y otros objetivos: 14 muertos