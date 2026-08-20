Las reuniones reservadas que anticipan los próximos pasos de La Libertad Avanza con los gobernadores

Karina Milei sonríe junto a Martín Menem en un acto de La Libertad Avanza

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El presidente Javier Milei no transita los pasillos de la Casa Rosada desde hace tres semanas, pero eso no implica que no haya movimientos relevantes. Las restricciones que el Gobierno impuso sobre los periodistas acreditados impiden verlos nítidamente, pero las reuniones en ciertos despachos del Ejecutivo no se frenaron.

En las últimas semanas se incrementaron las convocatorias por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, a diferentes diputados y senadores nacionales para adelantarles las próximas directivas que emanarán de la cúpula de La Libertad Avanza.

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La presidenta del espacio y su principal armador nacional planean realizar una serie de fotos con los legisladores nacionales de cada una de las provincias. Harían una reunión por cada distrito subnacional y la coronarían con una foto. Algunos de esos encuentros que ya están marcados en el calendario para la semana que viene y se darán cerca de la sesión que se realizará en la Cámara de Diputados.

“Hay una intención de demostrar poder”, afirma una fuente libertaria en estricta reserva. Y es que La Libertad Avanza está entrando poco a poco en negociaciones de carácter político y electoral con gobernadores aliados; con varios de ellos ya está definido que realizarán una coalición electoral, aunque con otros existe un tire y afloje.

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Karina Milei recibió a los legisladores provinciales de La Libertad Avanza en el Salón Norte de Casa Rosada.

Estas fotos no se diferenciarían demasiado de lo que ya organizó el karinismo con anterioridad. Hace un mes, la hermana del Presidente convocó a los legisladores porteños a debatir la estrategia política para los próximos meses en la Legislatura de la Ciudad. Lo mismo sucedió la semana pasada, cuando fueron diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

Las próximas fotos serán distintas: tienen el componente de que no estarán los legisladores provinciales de cada uno de esos distritos (si es que los tienen), sino que para algunas provincias ya está definido sumar a los representantes de ambas cámaras del Congreso para mostrar cierto nivel de fortaleza y de unión del armado antes de las negociaciones.

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Infobae supo de encuentros de delegados libertarios de la Región Patagónica y del Norte Grande en la Casa Rosada; son lugares donde La Libertad Avanza tiene intenciones de competir en términos serios. La semana pasada, un importante referente de la estructura del partido afirmaba a este medio que el espacio quiere competir en los 24 distritos subnacionales. Esto no es más que una exageración: hay provincias donde ya se prevé un esquema de competición coordinada con el gobernador o de integración electoral.

¿Podrá ser el caso de la próxima provincia a la que viajará Karina Milei? La presidenta nacional de LLA estará mañana en Santa Fe y no está descartado que pueda realizar alguna acción con la militancia provincial. En principio, la excusa sigue siendo la compañía que le brindará a su hermano en su alocución en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En ese mismo recinto estará el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien los Milei han establecido un vínculo más sólido en el último tiempo.

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Es que La Libertad Avanza no tiene una figura con conocimiento o intención de voto elevado que permita pensar que pueda llegar a ser lo suficientemente competitivo para una carrera a la gobernación. La provincia es particular en la disposición que tienen los partidos: el radicalismo de Pullaro tiene una alianza táctica con el socialismo que sigue siendo fuerte respecto a las demás fuerzas. La Libertad Avanza sigue tercera, lejos del peronismo que tiene dirigentes como Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, Juan Monteverde o Caren Tepp.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en Casa Rosada

En tanto, la Casa Rosada busca dar gestos hacia los gobernadores para poder destrabar las reformas más importantes que tiene el oficialismo en el corto y mediano plazo: los proyectos con media sanción en ambas cámaras, el Presupuesto 2027 y la reforma política.

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Se trata de un doble juego, porque el oficialismo debe volver a generar confianza con algunos mandatarios provinciales para que estos voten los proyectos que impulsa el Gobierno, pero al mismo tiempo tratan de mostrar fortaleza con su propio armado provincial para poder sacar la mayor tajada al momento de las negociaciones electorales con los oficialismos locales.

En lo que va de este mes, la Casa Rosada no realizó ninguna transferencia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), conocidos informalmente como transferencias discrecionales. Quienes siguen de manera fina estos números esperan que algunos de estos desembolsos se puedan producir cerca de las sesiones legislativas, ya que el oficialismo lo utiliza como un mecanismo de persuasión para que los aliados voten favorablemente.

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Así como existe desconfianza de algunos gobernadores hacia Nación, también sucede como efecto espejo. Una importante fuente de la estructura política de LLA confesaba días atrás: “Siempre les conviene un Gobierno que despilfarre presupuesto y fondos para sus provincias (en relación al acercamiento que la cúpula del PJ está haciendo con mandatarios que en su momento fueron aliados al mileismo). Yo lo que veo es que la economía va a estar ordenada para el año próximo, y que esa condición va a generar la promesa en el peronismo de que si logran asumir, van a transferir muchos fondos”. De todas maneras, falta mucho.