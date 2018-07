Todo está bajo sospecha en la Argentina, y no convocar a los que hacen trasplantes o desatender sus aportes y sus experiencias es absurdo, si no soberbio. Es comprensible que los legisladores no manejen los pormenores de todos los temas que se les someten o impulsan, pero lo que es inadmisible es la tozudez de no querer conocerlos, incluso los más sencillos, como por ejemplo que los órganos que sirven para ser trasplantados son los que provienen de personas alojadas en las unidades de cuidados intensivos. Siendo así, una ley que declara donante al señor que se cae muerto en su huerto —como Marlon Brando en El Padrino— empezó mintiendo porque, lamentablemente, Don Corleone no hubiese podido donar sus órganos.