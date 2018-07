Elisa Carrió no es una monja laica, no es parte del voluntariado de una ONG, es una referente política insoslayable, parte del engranaje del poder. Ella misma se jacta de contar con el respeto presidencial, dice ser escuchada y tenida en cuenta en la cada vez más cerrada intimidad macrista. Sus declaraciones de esta semana no ayudan. Dan de comer a las fieras. Refuerzan todos los prejuicios. Confirman los peores sesgos. Ofenden. De la incontinencia verbal a un acto fallido de colección como si nada. Sus dislates a repetición entretienen pero no contribuyen.