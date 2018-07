"Saben que muchos de acá -continuó-, cuando estuvimos…. fue un lapsus, lo miré a usted y me acordé del hermano de (Agustín) Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien… me vino el lapsus Rossi. Ponga orden (le pide a Monzó ante los gritos del resto de los diputados)".