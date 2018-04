El problema de fondo es el déficit comercial estadounidense, tanto con China como con Europa. "No les echen la culpa a ellos. Le echo la culpa a antiguos presidentes y antiguos líderes de nuestro país", dijo Trump mostrando lo que realmente cree: el déficit comercial es algo malo de por sí, es una muestra de debilidad, una injusticia. La actual administración estadounidense cree, contradiciendo décadas de investigación económica y la visión de diferentes escuelas y opiniones, que el comercio "justo" o "bueno" es aquel en donde hay equilibrio. O mejor aún, donde Estados Unidos vende más. America First. Su objetivo es achicar el déficit comercial, hacer que su país "gane". Make America Great Again.