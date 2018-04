En la misma línea, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, había declarado en diciembre pasado: "Internet es una tecnología disruptiva que ha potenciado la libertad de expresión", es "de importancia fundamental que los jueces y operadores judiciales tengan esto en cuenta cuando toman cualquier decisión sobre la red". Exigió entonces que toda medida sobre la red estuviera estrictamente basada en una prueba de necesidad y proporcionalidad, especificando sobre este bloqueo a Uber: "A mi juicio, es desproporcionado que un juez municipal quiera censurar una aplicación, como en el caso de Uber. ¿Por qué? Porque si hay un problema que tiene que ver con el mercado del transporte, será una cuestión de política de transporte, pero no es un problema de internet. ¿Cuál es el sentido de bajar una aplicación de transporte si no es ilegal el contenido que transmite? Si ese servicio no es pornografía infantil o no contiene apología del odio o de la guerra, ordenar bajarlo sería una solución desproporcionada. Si hoy bajamos una aplicación, mañana podemos bajar otras. Y rompemos el principio de no censura y de proporcionalidad".