Yo fui al colegio durante la dictadura militar. Me rebela profundamente que no me permitan hablar. Tengo un reflejo básico desde la adolescencia contra los que te imponen sus ideas por la fuerza. Por eso quise hablar. Porque Enrique (Avogadro) merecía decir lo que tenía para decir. Yo sólo quería contar todo lo que hacemos desde el Gobierno por el libro y la lectura. Me impidieron hacerlo en un escenario importante como la inauguración de la Feria.