¿No es esto acaso una auténtica lluvia de inversiones? ¿No han ingresado capitales ingentemente? Por supuesto que sí. ¿Por qué no se ha notado? Primero, porque no se trata de inversiones directas de capital destinadas a levantar fábricas o hacer negocios en la economía real y, segundo, porque más de la mitad de esos fondos está inmovilizado en el Banco Central, dado que, no hay que engañarse, tamaña lluvia de inversiones se produjo porque el Banco Central ha venido manteniendo altas tasas nominales y reales de interés que hicieron que los capitales golondrina ingresaran de manera masiva al país. La lluvia de inversiones se ha producido. Pero ha sido una lluvia de hot money destinada a ir afuera en el futuro, en cuanto la situación les pueda parecer mínimamente confusa a estos capitales.