La intención de las FARC no era arreglar los desperfectos del sistema. Lo que pretendían y pretenden es sustituirlo por otro peor como los que hay en Venezuela o Cuba. Las FARC renunciaron a la violencia porque sus cabecillas no querían morir en un bombardeo de la aviación, como les sucedió a Raúl Reyes, a Mono Jojoy o a Alfonso Cano, y no porque respetaran las leyes de la república o el sistema de economía de mercado. Todo eso les produce un terrible asco. Santrich, ideólogo muy radical, iba a ocupar una curul en el Parlamento, graciosamente otorgada por Santos como los reyes hacían marqueses a sus amigos, pero no para legislar con sabiduría, sino para ignorar las leyes existentes y dedicarse a lo que engorda las arcas de las FARC, el narcotráfico, pero ahora protegido por la inmunidad parlamentaria.