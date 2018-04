En lo que aquí nos interesa he de decir que Santo Tomás divide los que llama "bienes exteriores" (al hombre) en tres grupos: a) Bienes necesarios para la subsistencia (vestido, alimento, habitación, etc); b) Bienes necesarios "según estado y condición", (aquellos sin los cuales no se puede pasar convenientemente la vida según condición y estado de la propia persona y de las demás cuyo cuidado le incumbe") y c) Bienes superfluos: "los que están más allá de lo que es necesario para el individuo según condición y estado y los que tiene a su cuidado" (Radrizani, op. Cit. Pag. 1338).