Ahora estamos ante los hechos consumados. Hay 18 palestinos muertos y cientos de heridos por balas de goma o de fuego real. Es triste, muy triste, que esto ocurra. Está claro que a esta gente se la ha expuesto deliberadamente al riesgo de una represión, en la obvia defensa de una frontera soberana. Por supuesto, ya se han levantado voces reclamando a Israel investigaciones sobre los posibles excesos represivos. No hay una palabra reclamando a Hamas que detenga esa marcha, que pare la amenaza de invasión, que no use a la gente como carne de cañón, porque Israel tendrá que defender su frontera. No tiene otro camino. No puede aceptar una invasión.