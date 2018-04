Yendo a otras latitudes, en una encuesta llevada a cabo por el Americas Barometer y LAPOP en los años 2016-2017 y plasmado en el informe The political culture of democracy in the Americas, cuando se le preguntó a la gente sobre la afirmación: "Más de la mitad de todos los políticos son corruptos", los encuestados respondieron de manera afirmativa, en Brasil, 83%; México, 77%; Argentina, 65 por ciento.