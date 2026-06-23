Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro y Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Iván Duque, María Fernanda Cabal y Alejandro Char se pronunciaron en X tras escrutinios sobre las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio - crédito @IvanDuque/X - @MariaFdaCabal/X - @AlejandroChar/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el preconteo de votos coincidió en un 99,997% con el escrutinio realizado por jueces y notarios en Colombia.

Según el Boletín de prensa número 125, el proceso de revisión de primer nivel, desarrollado en 2.992 comisiones escrutadoras, concluyó con “eficientes niveles de acierto”, lo que garantiza “la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

Participaron cerca de 9.000 jueces y notarios en todo el país, quienes encabezaron la tarea de consolidar y divulgar los resultados. “Las modificaciones fueron mínimas”, destacó la Registraduría, subrayando que la consolidación de datos y la publicación de los resultados se realizó sin contratiempos, lo que representa un hecho sin precedentes en la historia electoral del país.

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El organismo resaltó que más de un millón de ciudadanos colaboraron con la transparencia del proceso, junto a la Fuerza Pública y los organismos de control y observación.

La entidad reiteró que este resultado “ratifica la confianza en el sistema electoral colombiano” y marca un avance en la integridad y legitimidad de los comicios que se llevaron a cabo el domingo 21 de junio, donde el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella fue el ganador.

El preconteo electoral coincide en un 99,997% con el escrutinio de los jueces en Colombia, según la Registraduría - crédito Registraduría

Tras lo anterior, el expresidente Iván Duque expresó: “Mi reconocimiento a todos los funcionarios de la @Registraduria, liderados por Hernán Penagos; a los jueces de la República, a los jurados de votación, a la Fuerza Pública y a los ciudadanos que hicieron posible una jornada electoral ejemplar”.

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Duque sostuvo que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio “ratifica la transparencia, solidez y confiabilidad de nuestro sistema electoral” y aseguró que “Colombia demostró, una vez más, que sus instituciones democráticas son fuertes, confiables y merecedoras de la confianza de todos los ciudadanos”.

Cerró su mensaje diciendo: “Los colombianos estamos orgullosos de ustedes”.

Iván Duque destacó transparencia y solidez del sistema electoral tras coincidencia entre preconteo y escrutinio - crédito @IvanDuque/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también celebró el resultado: “El preconteo coincide con el escrutinio de los jueces en un 99,997%. Excelente trabajo del Registrador y su equipo”. Añadió que Abelardo de la Espriella es “el nuevo presidente de Colombia, sin discusión”.

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Vicky Dávila resaltó la precisión del escrutinio y reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @VickyDavilaH/X

El representante del Centro Democrático Andrés Forero destacó la diferencia mínima entre los conteos: “Terminó el escrutinio a cargo de los jueces de la república y la diferencia con el preconteo fue sólo de 0.003%”.

Forero preguntó directamente: “¿Qué esperan @petrogustavo e @IvanCepedaCast para reconocer a @ABDELAESPRIELLA como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030?”

Andrés Forero pidió reconocimiento a Abelardo De La Espriella tras mínima diferencia entre preconteo y escrutinio - crédito @AForeroM/X

Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, sostuvo que “se cae la campaña de desprestigio a la democracia de Petro, no hubo fraude y el sistema electoral funcionó”. Afirmó que “hay democracia, hay República y hay PRESIDENTE”.

Enrique Gómez afirmó que no hubo fraude y respaldó funcionamiento del sistema electoral - crédito @Enrique_GomezM/X

Por su parte, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó a quienes todavía no reconocen el resultado: “Gustavo Petro e Iván Cepeda, malos perdedores toda la vida. ¿Qué esperan para aceptar su derrota?”.

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Cabal remarcó que “los jueces de la República hablaron y Abelardo de la Espriella es el ganador a la Presidencia”.

María Fernanda Cabal exigió a Gustavo Petro e Iván Cepeda aceptar la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, felicitó a la Registraduría y a Hernán Penagos: “Gran trabajo. Como Alcalde de Medellín y como ciudadano Colombiano, quiero felicitar al Registrador Nacional Hernán Penagos y a todo el equipo de la @Registraduria por garantizar un escrutinio transparente”.

Señaló que “todo demócrata en Colombia y en el mundo, debe reconocer y aceptar el resultado electoral, empezando por el Presidente de la República”.

Federico Gutiérrez felicitó a la Registraduría y llamó a reconocer los resultados electorales - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, subrayó que “luego del escrutinio realizado por la @Registraduria, con más del 99% de coincidencia con el preconteo, queda ratificada la voluntad de la mayoría de los colombianos”.

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Char felicitó al registrador Penagos por “brindar las garantías necesarias para que estas elecciones se desarrollaran con transparencia”.

Paloma Valencia afirmó que el sistema electoral es robusto y pidió reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @AlejandroChar/X

Finalmente, deseó “muchos éxitos” al nuevo presidente y vicepresidente: “A nuestro presidente, @ABDELAESPRIELLA, y vicepresidente, @jrestrp, les deseamos muchos éxitos en esta enorme responsabilidad. Colombia necesita unidad, confianza y trabajo en equipo para seguir avanzando y brindando más oportunidades a nuestra gente”.

Paloma Valencia destacó coincidencia del 99% entre preconteo y escrutinio e insta a aceptar resultados - crédito Prensa Paloma Valencia

Por último, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia insistió en la robustez institucional: “Se prueba que el sistema electoral colombiano es robusto y funciona. Los resultados están mostrando que en un 99 % los resultados del preconteo y el escrutinio son idénticos”.

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Valencia pidió: “Señor presidente Gustavo Petro, señor candidato Iván Cepeda, reconozcan los resultados. Colombia tiene un nuevo presidente, Abelardo de la Espriella”.