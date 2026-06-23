Mujer relata violento asalto en Arco Norte y denuncia que “nadie te ayuda en esa carretera”: su madre habría sufrido un infarto

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una familia denunció haber sido víctima de un asalto con violencia en la autopista Arco Norte, un hecho que, de acuerdo con su testimonio, derivó además en una emergencia médica que puso en riesgo la vida de una mujer de la tercera edad y evidenció las dificultades para recibir ayuda tras el ataque.

La denuncia fue realizada por Denisse Labastida a través de redes sociales, donde relató los momentos que vivió junto con su madre, su hermana y su pareja durante un viaje por esta importante vía de comunicación que conecta varios estados del centro del país.

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Según explicó, el asalto ocurrió el domingo cuando hombres armados interceptaron a la familia. Los agresores presuntamente los golpearon y los amenazaron con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias.

Sin embargo, la situación se agravó cuando la madre de Denisse comenzó a presentar síntomas de una emergencia médica mientras todavía intentaban recuperarse del ataque.

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En un video difundido en sus redes sociales, Labastida narró que la familia buscó ayuda de manera desesperada para conseguir atención médica.

Una mujer identificada como Denisse Labastida explica los momentos tensos que vivió junto a su familia durante un asalto violento en la autopista Arco Norte.

“Fuimos asaltados, nos golpearon a mi hermana, a mi pareja y a mí. Mi mamá se estaba infartando en el asiento trasero y realmente suplicamos por una llamada que nunca llegó y que no nos permitieron para la ambulancia”, relató.

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La mujer señaló que uno de los momentos más difíciles fue observar cómo sus familiares permanecían bajo amenaza mientras intentaban entender lo que estaba ocurriendo.

“Ver a las personas que más amas en esta vida, verlas con una pistola en la cabeza, que no sabes si realmente van a disparar o no van a disparar, no se lo deseo a nadie. Y ver a tu mamá que no puede respirar en la parte de atrás, aun siendo médico, te recuerdo que somos humanos”, expresó.

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Labastida aseguró que durante varios minutos buscaron la manera de solicitar asistencia médica para su madre, pero no obtuvieron el apoyo que necesitaban. Según su versión, las dificultades para comunicarse con servicios de emergencia aumentaron la angustia de la familia.

La denunciante sostuvo que las pérdidas materiales quedaron en segundo plano frente al riesgo que enfrentaron sus seres queridos.

“Lo material no nos importa, nosotros somos gente de trabajo. Sin embargo, lo que sí realmente importa son las vidas, es mi mamá, es mi hermana, es mi pareja, que estábamos nosotros ahí”, afirmó.

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También describió la sensación de vulnerabilidad que experimentaron después del asalto y durante la búsqueda de ayuda.

“En ese momento nos sentimos tan vulnerables y realmente te lo comparto porque nadie te ayuda ahí en esa carretera”, señaló.

Finalmente, la familia logró encontrar personas que les brindaron apoyo y les permitieron atender la emergencia. La mujer aseguró que esa intervención fue determinante para evitar consecuencias mayores.

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“Gracias a Dios encontramos ángeles el día de ayer que nos ayudaron y hoy mi historia es muy distinta, pero pude haber estado velando a mi mamá, pude haber estado con mi pareja en un estado muy crítico o buscando a mi hermana”, agregó.

De acuerdo con el relato de Labastida, una vez que lograron ponerse a salvo también enfrentaron complicaciones durante las gestiones posteriores ante las autoridades. Afirmó que transcurrieron cerca de diez horas sin obtener una solución efectiva y que al final únicamente recibieron indicaciones para regresar a Tlaxcala o Puebla.

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El Arco Norte ha sido objeto de denuncias por inseguridad

La autopista Arco Norte es una de las principales rutas de conexión para transporte de carga y automovilistas que buscan evitar el paso por la Zona Metropolitana del Valle de México. Sin embargo, usuarios han denunciado durante años diversos hechos delictivos en distintos tramos de la carretera.

Transportistas y conductores han reportado robos de vehículos, asaltos y otros delitos, particularmente durante recorridos nocturnos o en zonas alejadas de centros urbanos. Estas denuncias han derivado en llamados para reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asalto denunciado por Denisse Labastida ni sobre avances en una investigación relacionada con los hechos que relató públicamente.